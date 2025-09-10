Cận cảnh Apple Watch Ultra 3: Thiết kế không đổi, giá từ 24 triệu đồng

Thiết bị đã hỗ trợ kết nối vệ tinh, giúp người dùng nhắn tin cho các dịch vụ khẩn cấp và chia sẻ vị trí của mình khi không có sóng di động. Nếu đồng hồ phát hiện một vụ tai nạn hoặc một cú ngã mạnh trong khi bạn bất tỉnh và ở ngoài vùng phủ sóng, thiết bị sẽ tự động liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp.