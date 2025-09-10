Cận cảnh Apple Watch Ultra 3: Thiết kế không đổi, giá từ 24 triệu đồng

Cận cảnh Apple Watch Ultra 3: Thiết kế không đổi, giá từ 24 triệu đồngThế Anh Thứ tư, 10/09/2025 - 07:28 (Dân trí) - Tại thị trường Việt Nam, Apple Watch Ultra 3 được Apple chào bán với mức giá từ 24 triệu đồng.Ngoại hình tổng thể của Apple Watch Ultra 3 không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Cải tiến lớn nhất đến từ màn hình với công nghệ LTPO3 và OLED giúp phần viền mỏng hơn 24% trong khi vẫn giữ nguyên kích thước vỏ.Thiết bị đã hỗ trợ kết nối vệ tinh, giúp người dùng nhắn tin cho các dịch vụ khẩn cấp và chia sẻ vị trí của mình khi không có sóng di động. Nếu đồng hồ phát hiện một vụ tai nạn hoặc một cú ngã mạnh trong khi bạn bất tỉnh và ở ngoài vùng phủ sóng, thiết bị sẽ tự động liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp.Apple Watch Ultra 3 bổ sung tính năng theo dõi nguy cơ tăng huyết áp dựa trên phản ứng mạch máu trong 30 ngày.Tính năng Sleep Score mới phân tích chất lượng giấc ngủ dựa trên thời gian, độ đều đặn và các giai đoạn ngủ. Ngoài ra, người dùng vẫn có thể theo dõi nhịp tim, đo oxy trong máu, ECG và nhiều chỉ số sức khỏe khác.Về thời lượng pin, Apple nâng thời lượng sử dụng lên đến 42 giờ trong chế độ thường và tối đa 72 giờ với Low Power Mode. Với các bài tập GPS ngoài trời liên tục, đồng hồ có thể kéo dài 20 giờ trong khi vẫn đo nhịp tim đầy đủ.Thiết bị tích hợp huấn luyện viên ảo có thể đưa ra gợi ý bằng giọng nói dựa trên nhịp tim, tốc độ, khoảng cách và lịch sử luyện tập. Ứng dụng Bài Tập cũng được làm mới với nhiều tùy chỉnh, tăng tính đồng bộ từ iPhone sang đồng hồ.Tại thị trường Việt Nam, Apple Watch Ultra 3 được Apple chào bán với mức giá từ 24 triệu đồng.Theo PCMag, TheVerge