Cách tích hợp thông tin giấy phép lái xe mới vào VNeID để thay bản cứng

Ở bài viết trước, Dân trí đã hướng dẫn bạn cách để đổi giấy phép lái xe (GPLX) sắp hết hạn ngay tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Cảnh sát Giao thông.

Sau khi hồ sơ yêu cầu cấp đổi giấy phép lái xe được xử lý xong và trong thời gian chờ bản cứng dạng thẻ PET của bằng lái được gửi về địa chỉ nhà, bạn có thể tích hợp GPLX bản điện tử với thông tin mới nhất vào ứng dụng VNeID.

GPLX bản điện tử được tích hợp vào VNeID sẽ có giá trị tương đương bản cứng và bạn có thể xuất trình thông tin GPLX này cho lực lượng chức năng khi được yêu cầu.

Cách cập nhật bằng lái xe mới được cấp vào ứng dụng VNeID

Sau khi đã nhận được thông báo hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe mới đã được xử lý xong thông qua email, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để cập nhật thông tin bằng lái xe mới được cấp vào ứng dụng VNeID:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” tại menu bên dưới, sau đó nhấn vào thông báo với nội dung “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”. Điền mã PIN bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục.

Trong trường hợp thông báo hiển thị “0 thông tin chờ xác nhận tích hợp”, nghĩa là thông tin bằng lái mới của bạn vẫn chưa được cập nhật và chưa thể tích hợp vào ứng dụng VNeID. Bạn có thể chờ thêm một thời gian và quay trở lại để thử lại sau.

- Tại giao diện tiếp theo, bạn nhấn vào nút “Giấy phép lái xe”, sau đó nhấn tiếp vào nút “Xác nhận tích hợp tất cả thông tin”.

Trước khi nhấn nút xác nhận, bạn có thể nhấn nút “Chi tiết” để xem chi tiết về bằng lái xe mới được cấp nhằm kiểm tra có thông tin nào bị sai lệch hay không, chẳng hạn ngày trúng tuyển, ngày cấp bằng, ngày hết hạn, hạng bằng lái…

Nếu các thông tin trên bằng lái là chính xác, bạn nhấn vào tùy chọn “Thông tin chính xác, tích hợp ví giấy tờ” và nhấn nút “Xác nhận”.

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc cập nhật thông tin của giấy phép lái xe mới được cấp vào ứng dụng VNeID để có thể sử dụng thay cho bản cứng.

Hướng dẫn xuất trình giấy phép lái xe từ ứng dụng VNeID

Sau khi đã tích hợp thành công thông tin của giấy phép lái xe mới vào ứng dụng VNeID, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để xuất trình thông tin giấy phép khi được cơ quan chức năng yêu cầu:

- Truy cập vào ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, kéo xuống dưới và nhấn vào nút “Giấy phép lái xe” tại mục “Tiện ích yêu thích”. Trong trường hợp không có tùy chọn này, bạn nhấn vào mục “Ví giấy tờ” ở menu phía dưới, sau đó chọn “Giấy phép lái xe” tại giao diện hiện ra.

Nhập mã PIN bảo vệ của ví giấy tờ trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

Giấy phép lái xe với thông tin mới nhất sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bằng lái và chọn “Xem bản điện tử” để xem hình ảnh chụp của bằng lái đã được tích hợp vào VNeID.

Bạn có thể trình thông tin này cho lực lượng chức năng khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Ngoài ra, tại giao diện này, bạn cũng có thể biết được điểm còn lại của giấy phép lái xe hiện tại. Mỗi công dân sẽ có 12 điểm giấy phép lái xe trong một năm. Người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ điểm của GPLX dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Nếu còn điểm trong năm, GPLX sẽ được phục hồi lại đủ 12 điểm vào năm sau.

Trường hợp bị trừ hết điểm trong một năm, người vi phạm sẽ không được phép điều khiển phương tiện giao thông theo loại giấy phép đã đăng ký. Sau 6 tháng kể từ khi bị trừ hết điểm, người điều khiển phương tiện nếu muốn phục hồi điểm thì phải tham gia khóa kiểm tra kiến thức do cảnh sát giao thông tổ chức.