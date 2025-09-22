iPhone màn hình gập có thiết kế giống iPhone Air

Điều này đồng nghĩa iPhone Fold sẽ sở hữu thiết kế siêu mỏng. Thông tin trên trùng khớp với nhiều dự đoán cho rằng iPhone Air là một phiên bản thử nghiệm được Apple thiết kế trước khi tạo ra iPhone màn hình gập.

iPhone màn hình gập sẽ có thiết kế siêu mỏng (Ảnh: 9to5mac).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

"Hiện tại, nhiều tin đồn cho rằng iPhone màn hình gập sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra. Dự kiến, Luxshare sẽ cung cấp mô-đun Touch ID ở nút nguồn cho iPhone màn hình gập", Kuo chia sẻ.

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất. Apple được cho là sẽ sử dụng một phần khung kim loại đặc biệt giúp phân tán lực ép khi màn hình uốn cong, từ đó giảm thiểu tác động gây ra nếp gấp.

Chiếc ‌iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ có giá 1.999 USD (Ảnh: MacRumors).

iPhone màn hình gập có thể xuất hiện với hai tùy chọn khác nhau về màu sắc cơ bản, bao gồm trắng và đen. Một báo cáo từ JPMorgan tiết lộ Apple sẽ ra mắt một sản phẩm màn hình gập vào tháng 9/2026.

Chiếc ‌iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ có giá 1.999 USD (khoảng 52,8 triệu đồng) và được các chuyên gia dự đoán có thể tạo ra cơ hội thị trường trị giá 65 tỷ USD cho Apple.

JPMorgan dự báo doanh số ‌iPhone màn hình gập sẽ đạt khoảng 45 triệu chiếc vào năm 2028 và bắt đầu ở mức dưới 10 triệu chiếc vào năm 2027.