Lại thêm một chung cư ở Hà Nội tạm dừng nhận xe điện người dân gửi

Ban quản lý vận hành tòa nhà CT1 Thạch Bàn - Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Cụ thể, tòa nhà CT1 Thạch Bàn sẽ tạm dừng tiếp nhận, gửi trông giữ thêm các loại xe điện từ ngày 20/12. Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tại tầng 1 của tòa nhà trước đó vẫn được tiếp tục trông giữ.

“Cư dân có phát sinh nhu cầu gửi xe mới, vui lòng đăng ký vào sổ chờ, ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ thứ tự đăng ký và khả năng tiếp nhận để thông báo lại. Đơn vị vận hành cũng đề nghị cư dân chủ động tìm phương án thay thế trong thời gian tạm dừng”, thông báo nêu.

Khu vực để xe điện tại một hầm chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Về lý do, đại diện ban quản lý CT1 Thạch Bàn cho biết sức chứa nhà xe điện đã quá tải, vượt mức thiết kế cho phép gây khó khăn trong việc sắp xếp phương tiện. Thực tế theo phân khu, số lượng chỗ để xe điện hiện có tại tầng 1 chỉ khoảng 25 chỗ nhưng nay đã lên tới 60 xe.

Ban quản lý vận hành nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình để xe và sạc xe điện. Đồng thời, tòa nhà chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn cho để xe và sạc xe điện, cũng như chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng đối với xe đạp điện, xe máy điện sử dụng pin Lithium-ion.

Hiện, tòa nhà đã báo cáo ban quản trị và công an phòng cháy, chữa cháy về thực trạng trên để nghiên cứu, hướng dẫn quy hoạch khu vực để và sạc xe điện riêng biệt, đạt tiêu chuẩn an toàn trong thời gian tới.

Trước CT1 Thạch Bàn, chung cư HH Linh Đàm - khu chung cư được cho là đông dân nhất ở Hà Nội - đã ra thông báo dừng nhận và sắp cấm gửi xe điện tại tầng hầm do quá tải và nguy cơ cháy nổ. Lý do cũng đến từ việc quá tải và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong khi đó, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên của thành phố được áp dụng. Nhu cầu sử dụng, đổi xe xăng sang xe điện của người dân đang tăng cao.