Phản đối phí gửi xe cao, cư dân chung cư đồng loạt căng băng rôn

Không thống nhất các khoản phí

Phản ánh tới Dân trí, cư dân chung cư Anland Lakeview (khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư là Tập đoàn Nam Cường đã bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng về ở từ cuối năm 2021, nhưng đến nay, nhiều vấn đề về phí dịch vụ, vận hành tòa nhà chưa được giải quyết.

Đỉnh điểm, sáng 13/5, cả trăm cư dân đã tập trung tại trụ sở Tập đoàn Nam Cường căng băng rôn với các nội dung phản đối bất cập liên quan tới các vấn đề dịch vụ vận hành quản lý và chất lượng của chung cư sau khi bàn giao. Đây không phải là lần đầu cư dân chung cư này tập trung phản đối bất cập.

Cư dân chung cư Anland Lakeview căng băng rôn phản đối chủ đầu tư thu phí gửi xe quá cao (Ảnh: Hà Phong).

Chị N.T.L. - đại diện cư dân chia sẻ, cư dân không đồng ý với mức phí gửi xe máy là 80.000 đồng/xe/tháng; ô tô là 1,5 triệu đồng/xe mà chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà đưa ra. Ngoài mức phí gửi xe không hợp lý, chị L. cũng phản ánh, số chỗ đỗ xe không bố trí đủ cho cư dân gây ra nhiều khó khăn cho cư dân. "Chủ đầu tư đã thông báo tiến hành xây dựng bãi đỗ xe bổ sung từ cuối tháng 12/2021, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai", chị L. nói.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân chung cư Anland Lakeview cũng phản ánh phí dịch vụ quản lý và vận hành cư dân phải đóng mức 9.900 đồng/m2 và 13.000 đồng/m2 theo như Hợp đồng mua bán, tuy nhiên phía ban quản lý tòa nhà đã không thực hiện đúng và đủ hết các dịch vụ tương xứng với mức phí này như chưa có hệ thống biển báo chỉ dẫn trong và ngoài trời, thay vào đó là biển chỉ dẫn bằng giấy A4, thang máy thường xuyên trong tình trạng bảo trì, bảo hành, cảnh quan chưa được hoàn thiện...

Vận dụng quy định khác nhau?

Phản hồi lại những bức xúc của cư dân phản ánh, Tập đoàn Nam Cường khẳng định dù chi phí xây dựng tăng cao do dịch Covid-19, nhưng mức thu phí 1,5 triệu đồng/tháng/xe do chủ đầu tư đưa ra vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trần quy định tại Quyết định số 44/2017 Hà Nội, ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, chỉ tương đương với một số dự án chung cư cùng phân khúc được bàn giao trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Nam Cường cũng cho rằng, hạ tầng dịch vụ, vị trí đỗ xe bố trí tại tầng hầm tòa nhà, được trang bị hiện đại với hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh. Do đó, chủ đầu tư xây dựng mức giá phù hợp để đảm bảo vận hành hệ thống, cung cấp dịch vụ tối ưu cho cư dân.

Cư dân tập trung phản đối các khoản phí dịch vụ, gửi xe trước chung cư Anland Lakeview (Ảnh: Hà Phong).

Theo chủ đầu tư, việc bố trí vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu căn hộ trước là phù hợp với quy định Luật Nhà ở. Bên cạnh việc gửi xe dưới tầng hầm, ban quản lý tòa nhà cũng bố trí hàng chục chỗ đỗ xe bên ngoài hoàn toàn chưa thu phí của cư dân đỗ xe.

Tuy nhiên, đại diện cư dân lại cho rằng, việc tính phí giữ xe ô tô theo tháng tại tòa nhà cũng quá cao so với mặt bằng chung trong khu vực quận Hà Đông. Bởi, theo Quyết định số 44/2017 ngày 15/12/2017, hiện tại tòa nhà đang ở vị trí ngoài hành lang đường vành đai 3 và thuộc đối tượng tại điểm 2.2.1 của Quyết định số 44 là "vị trí tòa nhà thuộc mục 6: Các tuyến đường, phố còn lại của các quận. Xe đến 9 chỗ là 900.000 đồng (ngày và đêm)".

"Tôi thấy chủ đầu tư đang tính đơn giá theo không đúng vị trí tòa nhà. Điều này dẫn tới những phản ánh của chúng tôi không được chủ đầu tư tiếp nhận", chị L. - đại diện cư dân bức xúc.

Về dịch vụ cung cấp cho cư dân, chủ đầu tư cho rằng, đơn vị này đang thực hiện theo đúng các hạng mục quy định tại hợp đồng và được công khai tại các sảnh tòa nhà để cư dân quản lý.