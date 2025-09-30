Hà Nội đề xuất được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Mới đây, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị ban hành nghị quyết quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.359km2, diện tích đất nông nghiệp có 1.886km2 (tương đương 188.600ha) chiếm 56,34% tổng diện tích đất tự nhiên.

Hiện, trên địa bàn thành phố có hơn 500 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung với quy mô từ 10ha đến trên 100ha/vùng.

Hà Nội đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Qua khảo sát của UBND thành phố, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Các công trình được đề xuất xây dựng trên đất nông nghiệp bao gồm nhà chứa vật tư nông nghiệp, nhà sơ chế, bảo quản, nhà màng, nhà lưới, đường nội bộ…

Theo đó, UBND thành phố đề xuất loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp gồm nhà chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động. Công trình dạng nhà có kết cấu móng, tường xây gạch 110 hoặc vách bằng vật liệu lắp ghép; nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng.

Công trình để sản xuất mạ khay có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép, tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất. Công trình nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp có kết cấu khung và bao quanh bằng màng chất dẻo, tấm nhựa phẳng hoặc các loại lưới;… và nhiều loại công trình khác.

UBND thành phố cũng đề xuất quy định tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Cụ thể, với công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, khu đất có diện tích đất từ 2.000m2 trở lên được sử dụng không quá 1,5% diện tích để xây dựng một công trình; diện tích công trình tối đa 30m2.

Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có diện tích từ 1ha trở lên được sử dụng không quá 0,3% diện tích để xây dựng một công trình; diện tích công trình tối đa 30m2 .

Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có diện tích từ 5.000m2 trở lên được sử dụng không quá 0,6% diện tích để xây dựng một công trình, diện tích tối đa 30m2.

Các tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa 80% diện tích để xây dựng nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp.

Vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích tối thiểu từ 300ha được sử dụng không quá 0,02% diện tích để xây dựng công trình, diện tích công trình tối đa 700m2.

Dự kiến nội dung trên sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.