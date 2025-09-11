HoREA kiến nghị giảm mạnh mức thu tiền chuyển đổi đất trong dự thảo mới

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đây là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của người dân vì tác động trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ tài chính khi thay đổi mục đích sử dụng đất.

Bộ Tài chính đề xuất mức thu 30-50%

Theo dự thảo, trường hợp chuyển mục đích từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư sang đất ở, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp quyết định mức thu tiền sử dụng đất.

Với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, mức thu tối thiểu là 30% tiền sử dụng đất. Nếu diện tích vượt hạn mức giao đất ở thì mức thu sẽ cao hơn: tối thiểu 50% đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá 500m²; và 100% đối với phần diện tích vượt quá 500m².

Đáng chú ý, mức thu này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. Từ lần chuyển mục đích tiếp theo, việc tính tiền sử dụng đất sẽ căn cứ theo quy định chung tại Nghị định của Chính phủ về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Dự thảo cũng đưa ra điều khoản chuyển tiếp để xử lý các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích trước khi nghị quyết mới được ban hành. Nếu hộ gia đình, cá nhân đã được phép chuyển mục đích nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì sẽ tính lại theo quy định mới, đồng thời điều chỉnh thông báo nộp tiền theo pháp luật về quản lý thuế. Người dân trong diện này vẫn phải nộp khoản tiền chậm nộp (nếu có). Trong khi đó, những hộ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không phải tính toán lại.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ các loại đất được phép chuyển đổi, gồm đất vườn, ao, hoặc đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa có đất ở thuộc khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở; hoặc đất vườn, ao gắn liền đất ở đã bị tách ra do chuyển nhượng, đo đạc, lập bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004. Những trường hợp này khi chuyển sang đất ở sẽ được áp dụng các nguyên tắc nêu trên.

Bộ Tài chính xây dựng dự thảo tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đề xuất giảm để phù hợp với tài chính của người dân

Liên quan đến quy định mức thu tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) - kiến nghị cần điều chỉnh theo hướng giảm so với dự thảo.

Cụ thể, ông đề xuất tỷ lệ thu đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở chỉ nên ở mức 20% tiền sử dụng đất, và đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở là 30%, thay vì mức 30% và 50% như dự thảo hiện nay. Theo ông Châu, mức đề xuất này vừa hợp lý vừa nhẹ gánh tài chính hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục chuyển đổi.

Đối với quy định về phạm vi áp dụng, mức thu nói trên chỉ tính duy nhất một lần cho một hộ gia đình hoặc cá nhân, ngoại trừ trường hợp người sử dụng đất xin chuyển đổi nốt phần diện tích còn lại trong cùng thửa đất đã được chuyển mục đích một phần trước đó.

Khi đó, việc thu tiền sử dụng đất ở lần chuyển đổi tiếp theo sẽ phải căn cứ theo các quy định chung tại Nghị định của Chính phủ về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, bảo đảm sự minh bạch, thống nhất trong thực thi.

Ông Châu nhấn mạnh, quy định với tỷ lệ 20% - 30% không chỉ giảm áp lực tài chính, mà còn mang lại sự đồng bộ trong quá trình áp dụng ở phạm vi toàn quốc. Việc này sẽ giúp các địa phương thuận tiện hơn khi triển khai, đồng thời đảm bảo tính “công bằng và hợp tình hợp lý”.

Ông ví dụ, cách áp dụng mức tỷ lệ phần trăm này tương tự như cơ chế “thuế suất %” trong Luật Thuế hiện hành, vốn đang được áp dụng chung thống nhất trên cả nước, tránh sự chênh lệch giữa các địa phương.

Ngoài ra, ông Châu còn đưa ra kiến nghị quan trọng: xem xét miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở. Lý do là nhiều hộ gia đình ở cả nông thôn lẫn đô thị, đặc biệt tại các vùng quê, vốn thừa kế lại đất thổ cư có sẵn từ nhiều đời.

Trên cùng thửa đất thường tồn tại nhà ở cùng với vườn, ao, chuồng hoặc cây lâu năm, được duy trì và trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc miễn nghĩa vụ tài chính cho nhóm đối tượng này, theo ông, sẽ vừa hợp lý về mặt thực tế vừa mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ người dân giữ gìn quỹ đất truyền thống gia đình.