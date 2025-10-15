Hải Phòng sắp mở bán gần 350 căn nhà ở xã hội, giá từ 16,5 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hải Phòng mới đây đã công bố giá bán tạm tính tại dự án nhà ở xã hội thuộc tổ dân phố Phạm Dùng, phường Hồng An, do Công ty cổ phần Đầu tư Hồng Bàng (tiền thân là Công ty cổ phần Him Lam Hải Phòng, thành viên Tập đoàn Him Lam) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm gần 2 khu công nghiệp lớn là Nomura và Nam Cầu Kiền, có tổng cộng 346 căn hộ. Giá tạm tính tối thiểu 16,5 triệu đồng/m2, tối đa 21,8 triệu đồng/m2. Đơn giá bình quân tại dự án là 18,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo trì). Như vậy, người mua cần trả từ 680 triệu đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích 36,6-54,5m2 tại đây.

Trong vòng 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi kết quả về Sở Xây dựng để xác định giá bán chính thức.

Theo quy hoạch, dự án nhà ở xã hội Hồng An có quy mô gần 7,3ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 1.060 tỷ đồng, phần còn lại là kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Nguyên Sơn, TPHCM (Ảnh minh họa: Hải Long).

Cách đây một tuần, Sở Xây dựng TP Hải Phòng cũng công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Thủy Nguyên. Giá bán căn hộ được xác định theo hệ số tầng, dao động từ 10,17 triệu đồng/m2 (tầng 4) đến 27,47 triệu đồng/m2 (tầng 1).

Khu nhà ở xã hội này nằm trong 20% quỹ đất của Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River, do Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Dự án gồm 441 căn nhà ở xã hội, được phát triển song song với các hạng mục thương mại, nhà liền kề và biệt thự trong tổng thể khu đô thị quy mô 32,5ha.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công ty cổ phần Vinhomes cũng đã mở bán hơn 3.800 căn nhà ở xã hội với giá bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì), dao động từ 20-32 triệu đồng/m2, tùy vị trí và tầng cao.