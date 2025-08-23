Khởi công dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên

Sáng ngày 19/8, trên cả nước đã đồng loạt khánh thành và khởi công 250 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Nằm trong 6 công trình tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, tại dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang đã diễn ra lễ khởi công với sự tham dự của ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Bách Quang; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Các khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: VITC).

Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 386,85 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5,68ha, trong đó đất công cộng và thương mại - dịch vụ (0,2ha); đất ở (2,08ha); đất cây xanh (0,32ha); đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật (3,08ha).

Tọa lạc tại trung tâm phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, địa điểm xây dựng dự án là một vị trí chiến lược kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp, trung tâm hành chính và các trục giao thông huyết mạch của tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (Ảnh: VITC).

Dự án bao gồm 260 căn nhà ở xã hội thấp tầng diện tích tối đa 70m2/căn, xây 2,5 tầng và 1 tòa nhà ở xã hội cao 5 tầng gồm 203 căn hộ chung cư tiêu chuẩn, diện tích tối đa 70m2, bố trí 1 tầng hầm mở rộng, hiện đại. Ngoài ra còn có các công trình trường mầm non, công trình thương mại, dịch vụ, hạ tầng xã hội… Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.780 cư dân.

Bám sát tiêu chí kiến tạo cộng đồng yên bình, thịnh vượng và phát triển bền vững, khu nhà ở xã hội phường Bách Quang được định hình như một khu đô thị hiện đại, hài hòa từ thiết kế, quy hoạch, thẩm mỹ đến hệ thống dịch vụ - tiện ích đồng bộ. Tựa một thị trấn thu nhỏ giữa cụm các khu công nghiệp phía Nam như Khu công nghiệp Sông Công I và Sông Công II; dự án có ý nghĩa cấp thiết trong đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động; tạo ra một cộng đồng dân cư văn minh, gắn kết.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (Ảnh: VITC).

Đại diện chủ đầu tư VITC cho biết: “Dự án là kết tinh tâm huyết và khát vọng của chúng tôi, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra hành trình kiến tạo mái ấm yêu thương cho cộng đồng, tạo cơ hội sở hữu chốn an cư khang trang, tiện nghi cho đông đảo người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp. Đồng thời hiện thực hóa chủ trương bảo đảm chỗ ở, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, ổn định, bền vững”.

Với vị trí thuận lợi, thiết kế tinh tế, quy hoạch khoa học và chuỗi tiện ích đồng bộ, khu nhà ở xã hội phường Bách Quang hứa hẹn mang lại không gian sống lý tưởng, là nền tảng vững chắc để mỗi gia đình an cư lạc nghiệp và hướng tới tương lai tươi sáng.

