Tiến độ các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành ra sao?

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các tuyến metro kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang được đẩy nhanh.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, dự án đã khởi công ngày 15/1, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống giao thông đô thị, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội.

Dự kiến, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn tất vào năm nay. Các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác năm 2030.

Tuyến metro số 1 TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (kết nối metro nội đô TPHCM trực tiếp với sân bay Long Thành), UBND TPHCM đã chấp thuận giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án dự kiến được khởi công trước ngày 30/4 và đưa vào khai thác năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt điều chỉnh, chuyển tuyến thành đường sắt đô thị; giao TPHCM và tỉnh Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Trên cơ sở thống nhất giữa 2 địa phương, TPHCM là cơ quan có thẩm quyền của dự án này.

Hiện, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP chấp thuận giao Thaco lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai tuyến đường sắt kết nối 2 sân bay theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Dự án dự kiến được khởi công trước ngày 30/6 và đưa dự án vào khai thác năm 2030.

Đối với tuyến metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - Sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao nhà đầu tư (liên danh DonaCoop và Vinacapital) lập hồ sơ đề xuất dự án nối dài tuyến Metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) từ sau ga S0 đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và đến sân bay Long Thành (dài 38,5km) theo hình thức đối tác công tư PPP. Nhà đầu tư đang tổ chức lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai), nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi công trình hoạt động vào cuối năm nay.

Các dự án kết nối đang triển khai gồm nhiều tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 3 TPHCM, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường tỉnh 25C.

Đồng thời, các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và Suối Tiên - Long Thành, cần được sớm khởi công trong năm nay, hoàn thành vào năm 2030.