Thêm tin vui với người muốn mua nhà ở xã hội

Thông tin với báo chí trong buổi gặp mặt ngày 4/2, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm năm nay là phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 sớm 2 năm. Đồng thời, đến năm 2030, mục tiêu phấn đấu có trên 1,6 triệu căn nhà ở xã hội.

Cũng theo đơn vị này, năm 2025, cả nước đã hoàn thành hơn 102.600 căn nhà ở xã hội, vượt 2% kế hoạch năm. Lũy kế thực hiện cho thấy, quy mô các dự án nhà ở xã hội đang triển khai đạt khoảng 62% chỉ tiêu so với đề án, tương đương hơn 657.000 căn.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành sớm đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội (Ảnh: NL).

Một số mục tiêu trọng tâm khác mà Bộ Xây dựng đề ra là hình thành 5.000km đường cao tốc; triển khai đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia trọng điểm; nâng công suất cảng biển lên 1,2-1,4 tỷ tấn; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc lên 85-90%, diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2 sàn/người...

Đơn vị này cũng sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh bất hợp lý, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế thí điểm, đặc thù cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia để rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư; phân cấp mạnh mẽ cho địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư, cũng như trong quản lý khai thác kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ đặt mục tiêu doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước làm chủ công nghệ thi công đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, giảm phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài, mà trước hết trong lĩnh vực vận hành khai thác và tiến tới từng bước sản xuất. Đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh và giao thông thông minh.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng số đồng bộ, coi đây là “hạ tầng cứng” của nền kinh tế số. Nghiên cứu phát triển các loại vật liệu tính năng cao, vật liệu tái chế nhằm tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Năm qua, Bộ đã triển khai thực hiện, hoàn thành 53 dự án (15 dự án khởi công, 38 dự án khánh thành), cao hơn rõ rệt so với các năm gần đây. Hết năm 2025, cả nước hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803 km đường bộ cao tốc); 1.701 km đường bộ ven biển.

Nhiều tuyến cao tốc quan trọng đã hoàn thành như cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau, đang tiếp tục triển khai cao tốc Cà Mau - Cái Nước, các cao tốc trục ngang như Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai…