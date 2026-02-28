Mã định danh bất động sản: Bước ngoặt cho thị trường địa ốc Việt Nam

Bước tiến trong quản lý và minh bạch thông tin

Đánh giá về chủ trương áp dụng mã định danh bất động sản, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, cho rằng đây là bước tiến mang tính đột phá đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Theo bà, nếu được triển khai đồng bộ và triệt để, quy định này sẽ tạo ra nhiều tác động tích cực cả ở cấp độ quản lý lẫn vận hành thị trường.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Việt Nam trước đây chưa có một cơ sở dữ liệu thống nhất cho toàn thị trường bất động sản, khi các cơ quan như thuế, tài chính, kế hoạch - đầu tư vẫn vận hành các hệ thống dữ liệu riêng lẻ. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động quản lý minh bạch và chính xác hơn, đồng thời tạo nền tảng cho việc áp dụng thuế bất động sản trong tương lai.

Với người mua nhà, mã định danh sẽ giúp việc tra cứu thông tin trở nên thuận tiện và rõ ràng hơn, từ diện tích, vị trí, lịch sử giao dịch, giá bán - giá cho thuê đến thông tin khu vực xung quanh. Chuyên gia đánh giá đây là nền tảng quan trọng để hướng tới một thị trường phát triển minh bạch và bền vững.

Mã định danh bất động sản được triển khai từ ngày 1/3 (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Nhiều ý kiến khác cũng đồng thuận việc tích hợp dữ liệu bất động sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cùng định hướng xây dựng mã định danh riêng cho từng tài sản, được xem là bước đi mang tính cấu trúc đối với thị trường địa ốc Việt Nam.

Trong bối cảnh Luật Đất đai mới bắt đầu được triển khai và tiến trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, nền tảng dữ liệu tập trung không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần tái định hình cách thức vận hành thị trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, đánh giá dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc nâng chuẩn môi trường bất động sản. Ông cho rằng việc đồng bộ hóa dữ liệu trên phạm vi toàn quốc sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý quyền sử dụng đất, phê duyệt dự án, hồ sơ sở hữu cũng như các hoạt động giao dịch.

Thực tế nhiều năm qua, ngay cả các đơn vị tư vấn quốc tế cũng gặp khó khăn trong việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán giữa các địa phương. Do đó, một cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, bao gồm thông tin về thửa đất, căn hộ, giá giao dịch và lịch sử sở hữu, sẽ tạo nền tảng thống nhất, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa trung ương và địa phương, đồng thời tăng khả năng theo dõi thị trường theo thời gian thực.

Ông Powell nhấn mạnh, hệ thống này không chỉ phục vụ mục tiêu quản trị hành chính mà còn là nền tảng kỹ thuật quan trọng để triển khai hiệu quả Luật Đất đai mới, đặc biệt trong các lĩnh vực định giá đất, quản lý thuế và giám sát giao dịch. Khi mọi giao dịch được đăng ký và ghi nhận đầy đủ, cơ quan chức năng có thể theo dõi sát giá trị chuyển nhượng thực tế, hạn chế tình trạng kê khai giá thấp và cải thiện hiệu quả thu ngân sách.

Thị trường vận hành từ "tin đồn" qua "dữ liệu"

Tuy nhiên, tác động của minh bạch hóa dữ liệu không dừng lại ở quản lý thuế. Theo chuyên gia của Savills, một hệ thống dữ liệu chuẩn hóa còn có thể định hướng lại hành vi thị trường theo hướng dài hạn.

Trong bối cảnh thông tin thiếu đồng bộ, bất cân xứng dữ liệu thường tạo điều kiện cho các đợt tăng giá mang tính tâm lý và đầu cơ ngắn hạn. Khi lịch sử giao dịch, tình trạng pháp lý và dữ liệu quy hoạch được chuẩn hóa và dễ tiếp cận, người mua và nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá giá trị tài sản dựa trên dữ liệu thực tế thay vì thông tin truyền miệng.

Ở góc độ phát triển đô thị, minh bạch dữ liệu có thể thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển về các khu vực có quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng khai thác rõ ràng. Điều này góp phần củng cố vị thế của các dự án đáp ứng chuẩn mực pháp lý và kỹ thuật chặt chẽ, thay vì những khu vực tăng giá cục bộ do kỳ vọng ngắn hạn.

Bên cạnh đó, mã định danh riêng cho từng bất động sản có thể được xem như một “hồ sơ điện tử” cho mỗi tài sản. Về dài hạn, cơ chế này giúp gia tăng tính minh bạch cho thị trường thứ cấp, đặc biệt ở phân khúc nhà ở đô thị, khi lịch sử sở hữu, giao dịch và tình trạng pháp lý được lưu trữ và truy xuất nhất quán.

Đối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp, một hệ thống dữ liệu xác thực, liên thông sẽ hỗ trợ quá trình thẩm định (due diligence), định giá rủi ro và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. Khi độ tin cậy của dữ liệu được nâng cao, chi phí giao dịch có thể giảm, đồng thời củng cố niềm tin thị trường.

Bất động sản không chỉ là kênh đầu tư mà còn đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, sinh viên và các hộ gia đình. Vì vậy, một thị trường vận hành trên nền tảng dữ liệu minh bạch không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn góp phần bảo đảm tính ổn định và công bằng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Trong dài hạn, việc tích hợp dữ liệu và xây dựng mã định danh tài sản được kỳ vọng thúc đẩy sự chuyển dịch từ đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định dựa trên giá trị thực; từ thị trường vận hành theo tin đồn sang thị trường vận hành theo dữ liệu.

Đồng quan điểm, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng trong giai đoạn mới, các chiến lược lướt sóng ngắn hạn ngày càng rủi ro, nhất là trong bối cảnh dữ liệu thị trường từng bước được minh bạch hóa, đáng chú ý là việc gắn mã định danh riêng cho bất động sản.

Nhà đầu tư buộc phải chuyển sang tư duy chọn lọc, ưu tiên giá trị thực, khả năng khai thác, thanh khoản và quản trị rủi ro. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, thiếu chiến lược dài hạn sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi.