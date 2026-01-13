Từ ngày Vingroup xin thôi, đường sắt cao tốc Bắc - Nam biến chuyển liên tục

Cuối năm 2025, Vingroup bất ngờ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết muốn đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, trong đó có Khu đô thị thể thao Olympic.

Chưa đầy 1 tháng từ ngày Vingroup xin rút lui, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam liên tục có những biến động. Mới nhất, dự án đổi chủ đầu tư.

Chốt ngày làm dự án

Theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận, bối cảnh hiện tại đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức độ cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ khởi công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi có đủ cơ sở pháp lý. Đặc biệt lưu ý chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước...) để tránh tình trạng gây đình trệ toàn bộ dự án.

Một dự án đường sắt cao tốc tại nước ngoài (Ảnh: Shutterstock).

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thành báo cáo của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm nay, đặc biệt là vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ tham mưu thành lập các ban chỉ đạo của Bộ triển khai các dự án đường sắt quốc gia.

Thành lập ban chỉ đạo

Ngay sau khi chốt ngày làm dự án, Bộ Xây dựng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, giải pháp làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, với Trưởng ban là Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Các Phó trưởng ban gồm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm trưởng ban chỉ đạo dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: BXD).

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, ban sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Theo quyết định, tổ chuyên gia gồm các nhóm chuyên ngành đường sắt về vận tải; kết cấu hạ tầng; phương tiện; thông tin, tín hiệu, giám sát và điều khiển; điện sức kéo.

Thành phần tham gia tổ chuyên gia bao gồm các công chức, viên chức, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phụ trách các công việc liên quan đến đường sắt đang làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc bộ.

Đổi chủ đầu tư

Bộ Xây dựng mới đây ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư dự án, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thăng Long, có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu VT - 01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam).

Sau khi hoàn thành, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hai ban chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, đang được giao quản lý dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài. Thời gian qua, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng.