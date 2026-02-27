Lãi vay mua nhà vọt lên 14%: Người lo bán tháo, kẻ chùn tay

Áp lực trả nợ tăng mạnh, người vay tính chuyện bán nhà

Bà Nam (phường Phước Long) hiện sở hữu một căn hộ tại phường Thảo Điền, được đặt cọc mua vào đúng thời điểm giao thừa năm 2025. Do không cân đối đủ nguồn tiền thanh toán, bà lựa chọn vay ngân hàng theo hình thức thấu chi với lãi suất ưu đãi ban đầu 6%/năm.

Khoản vay áp dụng cơ chế thả nổi, điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần; kỳ rà soát gần nhất diễn ra vào tháng 3 năm nay. Theo thông tin bà tìm hiểu, lãi suất có thể tăng thêm khoảng 3 điểm phần trăm, lên mức 9%/năm.

Áp lực lớn hơn nằm ở rủi ro lãi suất tiếp tục đi lên trong các kỳ điều chỉnh kế tiếp. Nếu mặt bằng lãi vay tăng lên 12%/năm - thậm chí trong bối cảnh một số ngân hàng đã áp dụng lãi suất cho vay mua nhà tới 14%/năm - nghĩa vụ trả nợ hàng tháng sẽ đội lên đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và kế hoạch tài chính của gia đình.

Trước diễn biến này, bà Nam cân nhắc phương án chuyển nhượng căn hộ để giảm đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, bà vẫn băn khoăn về khả năng hấp thụ của thị trường trong môi trường lãi suất cao, khi người mua có thể dè dặt hơn với việc vay vốn, qua đó tác động đến thanh khoản và tiến độ thoái vốn.

Lãi suất vay mua nhà tăng cao ở nhiều ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Lo ngại này không phải cá biệt. Ông Kiên (phường Bình Trưng) đang tìm hiểu mua nhà nhưng tạm dừng kế hoạch vì áp lực lãi suất. Nếu vay khoảng 1,2 tỷ đồng, mức lãi suất thả nổi có thể lên 14,5%/năm, thậm chí 16%/năm như giai đoạn 5-6 năm trước.

Với kịch bản này, mỗi tháng gia đình ông có thể phải chi khoảng 22 triệu đồng cho cả gốc và lãi, chưa kể chi phí sinh hoạt và nuôi con. Gánh nặng tài chính khiến ông quyết định chùn bước.

Theo ghi nhận, xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục tăng mạnh. Nhiều ngân hàng trước đây áp dụng lãi suất cố định 2 năm quanh mức 6,5%/năm, nhưng nay đã tăng dần và hiện phổ biến ở mức 13-14%/năm. Một số ngân hàng còn rút ngắn thời gian cố định lãi suất xuống còn 12-18 tháng thay vì 24 tháng như trước.

Chuyên gia khuyến nghị thận trọng, ưu tiên tài sản có dòng tiền

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, nhận định tốc độ điều chỉnh lãi suất trong thời gian ngắn vừa qua là rất nhanh. Theo ông, với mặt bằng lãi suất khoảng 14%/năm, khoản vay 1 tỷ đồng hiện nay tạo áp lực trả lãi tương đương khoản vay 2 tỷ đồng khi lãi suất còn 6,5%/năm trước đây. Dù số tiền vay không đổi, nghĩa vụ tài chính thực tế đã tăng gần gấp đôi, làm gia tăng gánh nặng cho người mua nhà.

Trong chỉ đạo mới nhất, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bà Mai Thanh Thảo, Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Dịch vụ Doanh nghiệp của Savills Việt Nam, khuyến nghị người mua nhà cần kiểm soát tỷ lệ vay, không để nghĩa vụ trả nợ vượt quá khả năng tài chính khi lãi suất biến động; không nên chỉ dựa vào lãi suất ưu đãi 6-24 tháng mà cần tính toán theo lãi suất thả nổi sau ưu đãi.

Đồng thời, khách hàng nên ưu tiên tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và có thể khai thác ngay để giảm áp lực tài chính và tăng tính thanh khoản. Trong môi trường lãi suất cao, rủi ro pháp lý hoặc chậm tiến độ sẽ khiến chi phí cơ hội tăng rất lớn. Việc duy trì quỹ dự phòng đủ chi trả 6-12 tháng trả nợ cũng được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh thu nhập có thể biến động.

Trong môi trường lãi suất tăng cao 15-18%/năm, chuyên gia này cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên những tài sản đáp ứng ba tiêu chí: nhu cầu thực, pháp lý rõ ràng và khả năng tạo dòng tiền.

Các phân khúc như căn hộ trung cấp phục vụ ở thực, nhà ở hoàn thiện trong khu dân cư ổn định có thể khai thác ngay, bất động sản khu công nghiệp và logistics, hay các tài sản tạo dòng tiền ổn định như văn phòng quy mô vừa, nhà trọ, căn hộ dịch vụ, shophouse có khách thuê… được đánh giá có tính phòng thủ cao hơn.

Điều quan trọng là kỳ vọng lợi nhuận cần được điều chỉnh thực tế hơn, đòi hỏi vốn thật, tầm nhìn dài hạn và kỷ luật tài chính, chuyên gia nhấn mạnh.