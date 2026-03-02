Siêu dự án Olympic của Vingroup: Người dân bắt đầu nhận tiền đền bù

Liên quan đến dự án Khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup đề xuất, một số địa phương tại Hà Nội cho biết đang khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và đúng quy định pháp luật.

Tại xã Dân Hòa, UBND xã đã ban hành thông báo về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic; tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ; tiếp nhận và giải đáp kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của người dân liên quan đến dự án.

Người dân nhận tiền đền bù đất (Ảnh: UBND xã Dân Hòa).

Qua các cuộc họp lấy ý kiến, phần lớn hộ gia đình bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã trực tiếp giải thích, đối thoại trên cơ sở quy định pháp luật; đồng thời cam kết đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình triển khai, bảo đảm ổn định đời sống và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ có đất bị thu hồi.

Đến nay, 111 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí khoảng 272 tỷ đồng. Trên địa bàn có khoảng 9.600 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi.

Thời gian tới, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án chi trả và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Tại xã Thanh Oai, UBND xã cũng đã triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu D thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo phương án được phê duyệt, thôn My Hạ có hơn 80.000m2 đất thu hồi liên quan đến 111 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền chi trả hơn 87 tỷ đồng. Công tác chi trả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, UBND xã đã hoàn tất các bước theo quy định, đồng thời công khai đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất trồng lúa nước trên địa bàn xã Thanh Oai gần 1,1 triệu đồng/m2, tương đương hơn 394 triệu đồng/sào (chưa bao gồm khoản hỗ trợ ổn định đời sống).

Theo chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng.

Khu đô thị có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.