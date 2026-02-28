Từ 1/3, ai được xem “căn cước công dân” của bất động sản?

Từ ngày 1/3, mỗi căn nhà, căn hộ chung cư, sản phẩm trong dự án bất động sản sẽ được gắn với một mã định danh điện tử, theo quy định tại Nghị định số 357 do Chính phủ ban hành quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Định danh thế nào, người dân hưởng lợi ra sao?

Mã định danh điện tử bất động sản sẽ là một chuỗi ký tự (bao gồm số và chữ), có độ dài tối đa 40 ký tự. Mã này cấp riêng biệt cho từng căn nhà, từng sản phẩm trong dự án, đảm bảo không trùng lặp.

Cấu trúc của mã được tạo lập tự động trên hệ thống, bao gồm các trường thông tin: Mã thông tin dự án, công trình; mã định danh địa điểm (nếu có); dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh điện tử được ví như "căn cước công dân" của bất động sản (Ảnh: DT).

Hệ thống dữ liệu sẽ được Bộ Xây dựng quản lý thống nhất trên toàn quốc, trong khi UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật tại địa phương.

Theo đó, lợi ích của việc định danh bất động sản là xóa bỏ tình trạng mập mờ về pháp lý. Khi có mã số, người mua, người bán có thể tra cứu công khai thông tin chính thống về quy hoạch, tiến độ xây dựng và lịch sử giao dịch; thay vì phụ thuộc vào môi giới hoặc các nguồn tin truyền miệng.

Điều này giúp loại bỏ các dự án "ma", các cơn sốt đất ảo cục bộ và bảo vệ người dân khỏi các rủi ro lừa đảo.

Trong khi đó, người bán cũng được hưởng lợi khi thủ tục hành chính được rút gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí như cần xác định vị trí, diện tích đất.

Việc định danh bất động sản cũng tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch, mua bán và quản lý nhà ở, đất đai. Dữ liệu quốc gia thể hiện việc xác định quyền sở hữu của người dân, giúp quá trình giao dịch thuận lợi hơn, nhất là khi sang tên chủ sở hữu mới sẽ được cập nhật ngay trên hệ thống.

Ai được quyền khai thác dữ liệu?

Theo quy định mới, việc khai thác dữ liệu về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo cơ chế phân quyền chặt chẽ.

Bộ Xây dựng là cơ quan được khai thác toàn bộ thông tin, dữ liệu đã được tích hợp, kết nối và chia sẻ trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật dữ liệu đất đai tại địa phương (Ảnh: TK).

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu chủ thể phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và cơ chế quản trị dữ liệu. Việc truy cập được thực hiện theo phân quyền cụ thể, có giám sát và phải nêu rõ mục đích sử dụng; đối với dữ liệu nhạy cảm, thông tin phải được ẩn danh hoặc cấp quyền truy cập đặc biệt.

Các bộ, ngành khác được phép khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách. Trường hợp cần khai thác ngoài phạm vi này phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

UBND cấp tỉnh được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong địa bàn quản lý, phục vụ điều hành, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin chuyên ngành hoặc dữ liệu chi tiết, việc tiếp cận được thực hiện thông qua phiếu yêu cầu theo các hình thức: nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, gửi qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Cơ chế này nhằm bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.