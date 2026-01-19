Sau khi Đèo Cả, MIK Group rút lui, siêu dự án sông Hồng chốt điều chỉnh lớn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Địa điểm là tại các phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân - thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trải dài khoảng 40km dọc sông Hồng, qua địa bàn nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện khu vực nội đô và vành đai phía bắc, phía nam thành phố.

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch là khoảng 11.000ha. Quy mô nghiên cứu tính toán yêu cầu phòng chống lũ là khoảng 11.425ha. Khu vực nghiên cứu lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thuộc khu vực đô thị trung tâm. Tính chất, chức năng là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm.

Theo định hướng, không gian hai bên sông Hồng được xác định là trục không gian đặc trưng hành lang xanh: cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch.

Đồ án đặt mục tiêu hình thành các vùng không gian thoát lũ đặc thù, phù hợp cảnh quan bãi sông và yêu cầu phòng chống thiên tai; tuân thủ nguyên tắc không nâng cao hay xây mới đê bối, không xây dựng đường đắp cao thay thế đê, không thu hẹp không gian thoát lũ và không làm thay đổi mục tiêu, tiêu chuẩn phòng chống lũ đã được phê duyệt. Ba định hướng ưu tiên là: an toàn - sinh thái - giao thông.

Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, liên hoàn, kết nối hai bên bờ bằng các cầu, gắn với mạng lưới đường ven sông, đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị; đặc biệt chú trọng hài hòa với cảnh quan khu vực nội đô lịch sử.

Thành phố cũng định hướng tái thiết cấu trúc dân cư hiện hữu, kết hợp chỉnh trang các khu vực ổn định; hình thành các khu “đô thị tái định cư” để bố trí chỗ ở mới cho người dân, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - xã hội, hướng tới phát triển văn minh, hiện đại.

Dự báo đến năm 2045, dân số khu vực này sẽ đạt khoảng 300.000-350.000 người, bao gồm cả phần dân số phục vụ tái thiết và tái định cư. Theo quy hoạch phân khu sông Hồng đã phê duyệt năm 2022, quy mô dân số khoảng 300.000 người; dự kiến bổ sung thêm khoảng 50.000 người từ quỹ đất xây dựng mới (nếu có). Con số này không bao gồm dân số bãi Long Biên - Cự Khối thuộc Quy hoạch phân khu đô thị E4.