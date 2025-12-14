Siêu dự án 855.000 tỷ đồng của Hà Nội ảnh hưởng khoảng 200.000 người dân

Sáng 14/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "kỳ tích sông Hồng", vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết (Ảnh: CTV).

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chạy dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của Hà Nội.

Phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 11.000ha bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100ha. Dự án dự kiến gồm 4 thành phần độc lập.

Hà Nội cho biết tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Về tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình, Hà Nội cho hay dự án đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng tại khu vực ngõ 148 An Dương Vương. Dự án có tổng diện tích khoảng 2ha, vốn đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được hình thành sẽ thay đổi, toàn diện, mạnh mẽ diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng; trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng cho thủ đô trong quá trình gia nhập các thủ đô toàn cầu; thực hiện tái thiết đô thị mạnh mẽ, toàn diện, triệt để.

Hà Nội cho biết có khoảng 200.000 người dân ảnh hưởng, thành phố sẽ bố trí tái định cư tại chỗ một phần.

Một phối cảnh của dự án được đưa ra mới đây (Ảnh: Đ.C.).

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết trong quá trình triển khai các bước tiếp theo đề nghị UBND thành phố lưu ý có hình thức tuyên truyền, công khai vận động phù hợp để người dân đồng thuận trong công tác GPMB đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Cùng với đó, hạn chế tối đa trường hợp dự án triển khai chậm so với tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng và không được đồng thuận cao của người dân. Đồng thời, quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan thẩm tra đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu phương pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư đối với đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án cần đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Đồng thời, khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án và cập nhật đầy đủ hệ số bồi thường đất ở cho phù hợp bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân khi thực hiện dự án.