Quảng Ngãi sắp khởi công dự án nhà ở xã hội gần 600 tỷ đồng

Ngày 12/11, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sở đang hỗ trợ tích cực để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể khởi công dự án Nhà ở xã hội công đoàn vào tháng 12.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại khu công nghiệp Tịnh Phong (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Phối cảnh tổng thể dự án (Ảnh: Nguyễn Viên).

Dự án gồm hai tòa chung cư cao 9 tầng và một tòa cao 12 tầng. Trong đó, hai tòa chung cư 9 tầng được xây dựng trên diện tích 4.220m2, tổng diện tích sàn gần 28.000m2. Tòa nhà 12 tầng được xây trên khu đất rộng 1.722m2, tổng diện tích sàn hơn 18.200m2.

Khi dự án hoàn thành sẽ có 603 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 1.800 người. Các căn hộ được trang bị tủ bếp, tủ quần áo, giường.

Ngoài ra, dự án có đầy đủ hạ tầng phụ trợ, tiện ích công cộng nội khu như công viên, nhà trẻ, nhà để xe, sảnh cư dân, phòng sinh hoạt cộng đồng... phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Ngãi được giao đến năm 2030 phải hoàn thành 8.500 căn nhà.

Tỉnh này đã quy hoạch 19 vị trí với tổng diện tích hơn 271ha nhằm hình thành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 7 dự án nhà ở, khu đô thị dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội với diện tích hơn 26,6ha.