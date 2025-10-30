"Ông trùm" kín tiếng đứng sau khách sạn Pullman

Ngày 28/10 đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Trong vụ án trên có 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc đều là người Việt Nam.

Khách sạn Pullman có diện tích gần 1,5ha với 2 khối nhà có chức năng văn phòng và khách sạn, đều cao 14 tầng. Khách sạn này thời điểm ban đầu được hợp tác đầu tư giữa Hanoi Toserco và PT Global Metropolitan (Tập đoàn Ciputra, Tập đoàn Metrolitan, Tập đoàn Prasidha).

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện Hanoi Toserco tiền thân là Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại khu Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Từ năm 2016, doanh nghiệp cổ phần hóa, đổi tên với vốn điều lệ 748 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo số liệu của báo cáo tài chính năm 2024, Hanoi Toserco có doanh thu 144 tỷ đồng, trừ đi giá vốn, doanh nghiệp chỉ lãi gộp 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp gây bất ngờ khi có doanh thu từ hoạt động tài chính đến 74 tỷ đồng. Khoản thu từ tài chính giúp doanh nghiệp báo lãi cả năm lên đến 81 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính, Hanoi Toserco đang có ­­3 công ty liên doanh và một công ty liên kết gồm Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel; Công ty TNHH Global Toserco và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông.

Khách sạn Pullman có diện tích gần 1,5ha (Ảnh: Pullman).

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hanoi Toserco đều đang quản lý những khu đất "vàng" tại vị trí đắc địa ở Hà Nội.

Cụ thể, Global Toserco có trụ sở tại khách sạn Pullman ở Cát Linh, đồng thời cũng là chủ đầu tư của khách sạn này. Theo thông tin, doanh nghiệp này đang có vốn điều lệ là hơn 566 tỷ đồng. Thành viên góp vốn gồm Best Delta Properties Limited góp 33,39%; Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hà Nội góp 35%; P.T. Global Metropolitan Development góp 18,97%; Bidford Properties Limited góp 12,64%.

Kế đến là Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội Hotel, đơn vị này là chủ đầu tư của khách sạn Hanoi Hotel tại khu D8 Giảng Võ.

Tiếp đó là Công ty Sao Phương Đông - chủ đầu tư của dự án khách sạn Sao Phương Đông (Westin Hà Nội) tại phố Kim Mã, phường Giảng Võ. Dự án này được khởi công từ năm 2011 trên khu đất gần 3.500m2, quy mô 17 tầng. Trải qua nhiều năm chậm tiến độ, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Hanoi Toserco cũng đang nắm 2 khu đất khác tại phường Giảng Võ, bao gồm Toserco Building 273 Kim Mã (1.800m2, 7 tầng) và Tòa nhà Vạn Phúc số 2 Núi Trúc (hơn 3.000m2, cao 6 tầng).