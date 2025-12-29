6 tuyệt chiêu làm mới nhà cửa với chi phí 0 đồng

Cảm giác không gian sống trở nên nhạt dần sau một năm dài là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc quẹt thẻ cho những món nội thất đắt đỏ, hãy thử kích hoạt sự sáng tạo của bản thân. Đôi khi, sự thay đổi ngoạn mục nhất lại đến từ chính những món đồ cũ kỹ đang hiện diện trong ngôi nhà của bạn.

Dưới đây là 6 mẹo nhỏ giúp không gian sống lột xác tức thì mà không lo "đau ví".

Sắp đặt lại nội thất

Thay vì tốn hàng chục triệu đồng để đổi bộ sofa mới, tại sao bạn không thử thay đổi vị trí của chúng? Việc kê lại đồ đạc không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ về thị giác mà còn có ý nghĩa phong thủy, giúp luân chuyển dòng khí tốt cho ngôi nhà dịp đầu năm.

Chỉ cần xoay chiều sofa hoặc đổi vị trí bàn trà, phòng khách đã có ngay diện mạo mới mẻ mà không tốn một xu (Ảnh: Real Homes).

Hãy thử kéo chiếc ghế sofa ra khỏi bức tường quen thuộc hoặc di chuyển chiếc bàn từ sảnh vào phòng ăn để biến nó thành quầy bar mini tiện lợi. Thậm chí, việc xoay hướng giường ngủ hay đổi chỗ kệ sách cũng có thể đánh lừa thị giác, khiến căn phòng như rộng ra và thú vị hơn hẳn.

Mạnh dạn thanh lọc và tinh giản đồ đạc

Người Việt thường có tâm lý tiếc của, giữ lại những món đồ “bỏ thì thương, vương thì tội”. Tuy nhiên, sự bừa bộn chính là kẻ thù của thẩm mỹ, khiến ngôi nhà trông cũ kỹ và mệt mỏi.

Một cách dễ dàng để làm mới không gian sống là dọn dẹp và loại bỏ bớt các đồ dùng không cần thiết (Ảnh: The Cabinet Shop).

Hãy dọn dẹp từng khu vực nhỏ, mạnh dạn cất bớt những vật dụng không còn mang lại niềm vui hoặc công năng sử dụng. Khi không gian được giải phóng, những món đồ trang trí tâm đắc nhất sẽ có cơ hội tỏa sáng, trở thành điểm nhấn đắt giá mà không cần thêm thắt bất cứ thứ gì.

Thay áo mới cho các món đồ vải

Thủ thuật này được các chuyên gia nội thất cực kỳ ưa chuộng vì tính hiệu quả và tiết kiệm. Không cần thay toàn bộ nội thất, chỉ cần thay vỏ gối tựa sofa, đổi một tấm thảm trải sàn hay treo một bộ rèm cửa mới là đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện màu sắc của căn phòng.

Thay vỏ gối với gam màu tươi sáng hoặc họa tiết hoa lá là cách nhanh nhất để thổi không khí năm mới vào nhà (Ảnh: Ideal Home).

Bạn có thể cất những bộ vỏ gối tông trầm của mùa đông và thay bằng chất liệu linen, cotton với họa tiết hoa lá hoặc màu sắc tươi sáng để đón xuân. Sự thay đổi về kết cấu vải vóc sẽ mang lại sự mềm mại và êm ái cho không gian tiếp khách.

Tận dụng mảng xanh từ vườn nhà

Cây xanh là món đồ trang trí vô giá nhưng lại rẻ tiền nếu bạn biết cách tận dụng. Thay vì chi tiền triệu cho những chậu cây nhập khẩu đắt đỏ, hãy cầm kéo ra vườn hoặc ban công. Những cành cây mảnh khảnh, một vài nhánh lá nhiệt đới như trầu bà, lưỡi hổ hay chuối cảnh khi được cắm vào lọ thủy tinh đơn giản đều có thể tạo nên vẻ đẹp hiện đại, đầy sức sống.

Tận dụng những cành lá xanh mướt từ vườn nhà để cắm lọ vừa tiết kiệm, vừa mang lại sức sống cho không gian (Ảnh: Most Lovely Things).

Việc đưa thiên nhiên vào nhà không chỉ làm mềm các góc cạnh thô cứng của bê tông mà còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ trong những ngày đầu năm bận rộn.

Phù phép không gian bằng ánh sáng

Ánh sáng chính là lớp trang điểm của nội thất. Một căn phòng có đẹp đến đâu nhưng thiếu sáng cũng trở nên ảm đạm. Hãy kiểm tra lại hệ thống đèn trong nhà. Đôi khi, chỉ cần thay chụp đèn cũ bằng một mẫu mã mới, hoặc sơn lại chân đèn bàn bằng một lớp sơn xịt màu đồng thau là bạn đã có ngay một món đồ decor đậm chất vintage.

Ánh sáng vàng ấm từ đèn cây sẽ giúp những buổi sum họp đầu năm thêm phần gắn kết, thân mật (Ảnh: Orange Tree).

Ngoài ra, việc bổ sung thêm ánh sáng vàng ấm từ đèn cây hoặc nến thơm ở các góc phòng sẽ tạo nên bầu không khí ấm cúng, thân mật, rất phù hợp cho những buổi sum họp gia đình ngày Tết.

Tạo điểm nhấn thị giác trên tường

Đừng để những bức tường trống trải làm không gian trở nên lạnh lẽo. Bạn không nhất thiết phải mua tranh đắt tiền. Hãy thử tạo một bức tường tranh bằng cách đóng khung những bức ảnh gia đình, tranh vẽ của con trẻ hoặc thậm chí là một mảnh vải họa tiết độc đáo.

Một bức tường tranh nghệ thuật sẽ là điểm nhấn thị giác đầy cảm xúc (Ảnh: Simply Styled Space).

Ngoài ra, việc sử dụng gương cũng là một mẹo hay để “hack” diện tích. Một chiếc gương lớn đặt đúng chỗ sẽ phản chiếu ánh sáng, tạo chiều sâu và khiến căn phòng trông rộng rãi, sang trọng hơn gấp bội phần.