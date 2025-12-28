Vingroup, Đèo Cả, MIK Group lần lượt xin rút khỏi siêu dự án chục tỷ USD

Vingroup xin thôi làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ngày 25/12, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5. Quyết định đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng. Tập đoàn xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Vingroup cho biết muốn tập trung làm Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Cùng với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, tập đoàn này cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Ngoài ra, tập đoàn đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…

Các dự án trên đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai. Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.

Mekolor vẫn theo đuổi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Công ty cổ phần Mekolor (Cần Thơ) khẳng định quan điểm muốn tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết công ty không phải là một pháp nhân đơn lẻ mà là liên minh gồm 4 nhà đầu tư, trong đó có 2 nhà đầu tư đến từ Mỹ, với phương án đối ứng 100% vốn đã đăng ký với Chính phủ Việt Nam.

Đánh giá về dự án, doanh nghiệp không coi Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án quá phức tạp. Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho đề án này từ rất sớm, nằm trong chiến lược sáng kiến kinh tế tiểu vùng sông Mekong mà Mekolor theo đuổi nhiều năm qua.

Trụ sở của Công ty Mekolor ở Cần Thơ, khiến nhiều người hoài nghi về năng lực của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mekolor cho biết đã chuẩn bị nguồn vốn từ trước, thậm chí từng đề xuất hỗ trợ Chính phủ thông qua việc mua trái phiếu với lãi suất 0% để phục vụ đầu tư công. Khi cơ chế được mở rộng cho khu vực kinh tế tư nhân, Mekolor đã chủ động đăng ký phương án đầu tư trực tiếp.

Trong thời gian chờ các bước tiếp theo từ phía cơ quan quản lý, Mekolor cho biết tại Việt Nam, doanh nghiệp vẫn ưu tiên dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đồng thời triển khai một số chương trình hạ tầng tại Lào và làm việc với các quốc gia trong tiểu vùng sông Mekong.

Ngoài ra, công ty này cũng đã đăng ký đầu tư một số dự án tại An Giang và một số dự án khách sạn nghỉ dưỡng, đang chờ hoàn tất thủ tục.

Đèo Cả xin rút khỏi siêu dự án sông Hồng

Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị từng đặt những nền móng đầu tiên cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuy nhiên, đã xác nhận việc dừng tham gia dự án này.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Minh Hoàng, khẳng định doanh nghiệp chủ động “dừng đúng lúc” tại những dự án không phải sở trường, nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để Hà Nội lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

“Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án chạy được và phải chạy bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để đánh trống ghi danh trong mọi giai đoạn”, ông Hoàng nói.

Quá trình triển khai của dự án sau đó có những diễn biến khác với phương án thiết kế ban đầu và định hướng của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều, thoát lũ.

Sau Đèo Cả, đến lượt MIK Group xin rút khỏi siêu dự án sông Hồng

Trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội, MIK Group xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

MIK Group cho biết sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể, doanh nghiệp thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Việc tập đoàn xin dừng tham gia sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung, tập đoàn đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Đại diện MIK Group cho biết, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan.

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai dự án trong thời gian tới.

Sau khi dừng tham gia, tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Hà Nội duyệt bãi đỗ xe rộng hơn 8ha kết hợp trung tâm thương mại

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công.

Khu vực lập quy hoạch chi tiết có phạm vi ranh giới: Phía bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường nhỏ hẹp (Ảnh: Hải Long).

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha (trong đó, diện tích đất đường giao thông thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha).

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị.

Hà Nội giao Công ty cổ phần Xuân Nam Việt và Công ty cổ phần Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc Việt Nam là đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết chịu trách nhiệm về pháp lý, chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh.