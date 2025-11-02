Hưng Yên mời đầu tư khu đô thị hơn 12.000 tỷ đồng tại Văn Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo mời đầu tư Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 12.101 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án trong 4 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Cụ thể, dự án nằm trên địa bàn xã Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, quy mô dân số khoảng 9.400 người. Khu đất làm dự án có diện tích hơn 28ha, nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích do địa phương quản lý.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án xây dựng 406 căn nhà ở liền kề; 44 căn biệt thự; 2 công trình hỗn hợp CT-01 và CT-02 cao 36 tầng nổi và 3 tầng ngầm, dùng để ở kết hợp thương mại dịch vụ; 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm; 2 công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng.

Một góc đô thị của huyện Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cũng đang tìm chủ cho 2 dự án khác trên địa bàn. Đầu tiên là Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến, có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 66ha và quy mô dân số khoảng 9.800 người.

Dự án gồm 780 căn nhà ở liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Ngoài ra, khu đô thị còn có các công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở cao 3 tầng, nhà văn hóa cao 2 tầng, công trình y tế cao 2 tầng. Tiến độ hoàn thành dự án trong 5 năm.

Thứ hai là Khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1 tại xã Ân Thi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 777 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 9ha (chủ yếu là đất trồng lúa, đất giao thông, thủy lợi), quy mô dân số khoảng 730 người.

Công trình sẽ xây dựng 185 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự cùng các công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe. Tiến độ hoàn thành dự án trong 4 năm.