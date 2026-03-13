Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 12/3 đến 23/3.

Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha, tương đương 3.359,84km².

Định hướng liên kết vùng giao thông đường bộ của Hà Nội (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội).

Về ranh giới hành chính, phía bắc Hà Nội giáp các tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ; phía nam và tây nam giáp tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ; phía đông giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên; phía tây và tây bắc giáp tỉnh Phú Thọ.

Đồ án quy hoạch được xây dựng trên toàn bộ diện tích này. Theo dự báo, quy mô dân số Thủ đô đến năm 2045 vào khoảng 15-16 triệu người và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065.

Ở các giai đoạn sau, quy mô dân số được định hướng ổn định, không vượt quá 20 triệu người. Việc dự báo được tính toán dựa trên bối cảnh phát triển và nhu cầu thực tiễn từng thời kỳ, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn mật độ dân cư và hạn chế áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Thời kỳ lập quy hoạch được xác định đến năm 2065 nhằm phục vụ việc dự báo và tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, đồ án cũng nghiên cứu các định hướng chiến lược dài hạn với tầm nhìn 100 năm, xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc năm 2035, 2045 và 2065.