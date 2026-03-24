Chuyên gia nói gì về việc kê giường sát 2 bức tường trong phòng ngủ?

Với phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, để chừa lối đi hoặc lấy chỗ đặt tủ quần áo, bàn trang điểm, nhiều gia đình thường đẩy chiếc giường ép chặt vào góc, sát hai mặt tường.

Thói quen này tưởng chừng là bài toán tối ưu không gian hoàn hảo, nhưng các chuyên gia nội thất lại có góc nhìn tinh tế hơn về sự bài trí.

Vị trí đặt giường quyết định cả công năng lẫn điểm nhấn của phòng ngủ (Ảnh: BHG).

Phá vỡ sự cân bằng thị giác

Giường ngủ luôn là món nội thất lớn nhất và được ví như linh hồn của căn phòng. Các kiến trúc sư chia sẻ rằng vị trí đặt giường sẽ quyết định toàn bộ công năng và cảm giác mà không gian mang lại.

Giường được đặt ở vị trí trung tâm của bức tường dài và liền mạch nhất sẽ tạo ra một trục neo vững chắc. Ánh nhìn khi bước vào phòng sẽ được dẫn dắt tự nhiên, mang lại cảm giác hài hòa và thư thái.

Ngược lại, việc dồn chiếc giường lớn vào một góc khiến tổng thể bố cục bị lệch. Căn phòng vô tình mất đi điểm nhấn sang trọng, thay vào đó là cảm giác chật chội và bí bách hơn thực tế.

Nỗi ám ảnh mang tên thay ga giường

Một điểm trừ lớn của việc kê giường ép góc là sự bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Khi giường sát hai bức tường, bạn chỉ có thể lên xuống từ một phía duy nhất, khiến mọi thao tác như dọn dẹp, thay ga hay chỉnh sửa chăn gối trở nên khó khăn và mất thời gian hơn.

Đặc biệt, khi có hai người cùng sử dụng, bất tiện này càng rõ rệt. Người nằm phía trong gần tường gần như bị “mắc kẹt”, mỗi lần ra vào giường đều phải luồn lách qua người còn lại, nhất là vào ban đêm, dễ gây khó chịu và gián đoạn giấc ngủ.

Việc để giường có khoảng trống hai bên không chỉ giúp di chuyển thuận tiện hơn mà còn tăng độ thông thoáng, hạn chế ẩm mốc ở các góc khuất.

Linh hoạt cho không gian nhỏ

Dù kê giường ở giữa phòng được xem là “nguyên tắc vàng”, các nhà thiết kế vẫn luôn linh hoạt tùy theo thực tế không gian.

Chẳng hạn với phòng trẻ em, việc đặt giường đơn hoặc giường tầng sát hai bức tường lại là lựa chọn rất hợp lý. Góc tường tạo cảm giác bao bọc, giúp trẻ thấy an tâm hơn khi ngủ, đồng thời giải phóng phần diện tích ở giữa phòng để làm khu vực vui chơi rộng rãi, thoải mái hơn.

Với phòng ngủ người lớn có diện tích quá eo hẹp, thay vì ép chặt giường vào tường, bạn hãy cố gắng chừa lại một khoảng trống nhỏ dù chỉ khoảng 20 đến 30 centimet.

Không gian hẹp này có thể không vừa một chiếc tab đầu giường tiêu chuẩn, nhưng bạn hoàn toàn có thể gắn một chiếc kệ gỗ treo tường nhỏ xinh để đặt điện thoại, kính mắt hay một lọ tinh dầu.

Khoảng hở nhỏ nhoi này vừa đánh lừa thị giác giúp phòng trông thoáng đãng hơn, vừa đủ không gian để bạn luồn tay vào gài mép ga giường một cách dễ dàng.