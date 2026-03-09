Hà Nội lấy ý kiến về quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng liên danh tư vấn vừa báo cáo tiến độ và nội dung triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, cho biết dự kiến đầu tuần tới, tư vấn sẽ hoàn thành các sản phẩm, gửi xin ý kiến các sở, ngành, địa phương. Viện sẽ gửi tài liệu để các đơn vị, sở, ngành tra cứu, nghiên cứu trong thời gian tối đa 10 ngày.

Việc lấy ý kiến tại các phường, xã tối đa trong 20 ngày. Trong thời gian chờ lấy ý kiến, nhóm liên danh sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung.

Giai đoạn tiếp theo, ông Huy cho hay liên danh sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm, mời các chuyên gia, nhà khoa học góp ý thêm, đồng thời tiếp nhận ý kiến từ đại diện các tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Dự kiến, đồ án quy hoạch hoàn thiện sẽ được trình duyệt theo đúng kế hoạch vào ngày 30/3.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: CTV).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cho biết do khối lượng nghiên cứu lớn, đòi hỏi đa ngành, đa lĩnh vực chuyên sâu, tạo tính hệ thống trong triển khai nên các đơn vị tư vấn cần tiếp tục lượng hóa nhiều nội dung công việc.

Nhấn mạnh các mốc thời gian hoàn thành sản phẩm là ngày 30/3 và kết thúc hồ sơ bản vẽ trước ngày 15/4, ông Tuấn yêu cầu cần đồng bộ với việc hoàn thành thể chế của thủ đô cho thời kỳ mới gồm Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW về phát triển thủ đô dài hạn trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô sửa đổi thay thế Luật Thủ đô năm 2024.

Ông Tuấn lưu ý quy hoạch này thể hiện những nội dung khung, chiến lược, tổng thể và tổng quát, còn lại có tầng bậc các hệ thống quy hoạch triển khai, tuân thủ Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Do đó, sản phẩm quy hoạch lần này có quy định về tổ chức triển khai các quy hoạch cấp dưới.