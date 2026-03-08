Siêu dự án sông Hồng tăng tốc sau ngày Đèo Cả, MIK rời đi

30 xã, phường của Hà Nội dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 siêu dự án

UBND TP Hà Nội có văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường này gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Khu vực bãi sông Hồng (Ảnh: CTV).

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường được yêu cầu dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình (gồm cả đầu tư công và vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án.

Động thái này của Hà Nội nhằm thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Hà Nội yêu cầu UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Người dân bắt đầu nhận tiền đền bù tại dự án Olympic

Hàng trăm hộ dân tại Hà Nội đã bắt đầu nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để nhường đất cho siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô hơn 9.100ha do Vingroup đề xuất.

Tại xã Dân Hòa, UBND xã đã ban hành thông báo về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic; tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ; tiếp nhận và giải đáp kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của người dân liên quan đến dự án.

Người dân nhận tiền đền bù đất (Ảnh: UBND xã Dân Hòa).

Qua các cuộc họp lấy ý kiến, phần lớn hộ gia đình bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã trực tiếp giải thích, đối thoại trên cơ sở quy định pháp luật; đồng thời cam kết đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình triển khai, bảo đảm ổn định đời sống và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ có đất bị thu hồi.

Đến nay, 111 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí khoảng 272 tỷ đồng. Trên địa bàn có khoảng 9.600 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi.

Tại xã Thanh Oai, UBND xã cũng đã triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu D thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo phương án được phê duyệt, thôn My Hạ có hơn 80.000m2 đất thu hồi liên quan đến 111 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền chi trả hơn 87 tỷ đồng. Công tác chi trả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, UBND xã đã hoàn tất các bước theo quy định, đồng thời công khai đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất trồng lúa nước trên địa bàn xã Thanh Oai gần 1,1 triệu đồng/m2, tương đương hơn 394 triệu đồng/sào (chưa bao gồm khoản hỗ trợ ổn định đời sống).

Cách tra cứu mã định danh bất động sản

Từ ngày 1/3, mỗi căn nhà, căn hộ chung cư, sản phẩm trong dự án bất động sản sẽ được gắn với một mã định danh điện tử, theo quy định tại Nghị định số 357 do Chính phủ ban hành quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo quy định, trường hợp người dân, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin chuyên ngành hoặc dữ liệu chi tiết, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp yêu cầu khai thác thông tin thông qua các hình thức: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, gửi qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Bước 2: Bộ Xây dựng cấp quyền truy cập thông tin bằng hình thức điện tử hoặc theo mẫu thông báo.

Bước 3: Người yêu cầu thanh toán chi phí khai thác thông tin theo quy định.

Bước 4: Bộ Xây dựng xem xét yêu cầu trong không quá 7 ngày.

Bước 5: Bộ Xây dựng thông báo quyết định, trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

Hai công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay làm siêu dự án 44.000 tỷ đồng

HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) liên quan đến dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, Đà Nẵng.

Theo đó, HĐQT giao Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty, hoặc người được ủy quyền, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh, toàn quyền quyết định các điều khoản chi tiết và thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác.

Phối cảnh biệt thự tại dự án Làng Vân (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh nội dung liên quan đến Làng Vân, HĐQT Vinpearl cũng thông qua nghị quyết chấm dứt chi nhánh Thanh Hóa do thấy không cần thiết duy trì hoạt động.

Khu phức hợp du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân có quy mô khoảng 512ha, tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án được khởi công vào giữa năm 2025, với định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ các cấu phần từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế.

Thủ tướng chỉ đạo tiến độ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ngày 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá kết quả bước đầu của các dự án đường sắt rất đáng ghi nhận, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ, công tác phối hợp giữa các bên đã có nhiều cải thiện.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tối ưu hóa hiệu quả các dự án và làm chủ công nghệ đường sắt (Ảnh: VGP).

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3; tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II; phải bảo đảm lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực trong lập Báo cáo dự án.

Bên cạnh đó, cần tối ưu hóa hiệu quả, lựa chọn công nghệ trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15/3.

Các địa phương (15 tỉnh, thành phố) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn tất rà soát các nhu cầu vốn, công nghệ, giải phóng mặt bằng năm 2026, báo cáo chính xác để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch trước ngày 15/3.

Chủ động triển khai ngay công tác kiểm đếm, xây dựng phương án tái định cư theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, không để chậm trễ khi dự án bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Hà Nội giao 18 xã, phường bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại siêu dự án sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

TP yêu cầu rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Người dân ở TPHCM mòn mỏi chờ nộp hồ sơ nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại khu vực quận 10, TPHCM (nay là phường Diên Hồng) đang thu hút sự quan tâm của người dân nhờ vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi hiếm khi xuất hiện các dự án nhà ở cùng phân khúc.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù thông tin cho biết thời gian nộp hồ sơ kéo dài từ đầu tháng 2 đến hết tháng 3, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Chủ đầu tư cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, cũng như số lượng căn hộ bán và cho thuê, sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM khi dự án đủ điều kiện theo quy định.

Nhiều khu chung cư do Phú Mỹ Hưng phát triển đủ điều kiện bán cho người nước ngoài (Ảnh: PMH).

Trước đó, từ đầu tháng 2, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố thông tin công khai về dự án. Theo thông báo, người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội có thể nộp đơn đăng ký trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/3 tại địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Giải thích về mốc thời gian trên, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đây là giai đoạn để người dân chuẩn bị hồ sơ, đồng thời theo dõi và giám sát thông tin theo quy định trước khi việc tiếp nhận hồ sơ chính thức được triển khai.

Cơ quan này cũng cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân về việc chưa thể nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án dù thông tin đã được công bố. Sau đó, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành Công văn số 6063 ngày 13/2, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Theo quy định hiện hành, trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ bán, diện tích, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, đồng thời gửi thông tin cho Sở Xây dựng TPHCM để đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan này. Việc công khai phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước khi bắt đầu nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định nhưng phải kéo dài tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, nộp trực tuyến, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký đang làm việc để tổng hợp và chuyển cho chủ đầu tư.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến nghị cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu theo dõi thông tin trên trang điện tử của Sở để chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội và nộp theo đúng quy định.

Thêm 24 dự án tại TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đáng chú ý trong danh sách, dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (The Felix) của Công ty cổ phần C-Holdings tại phường Bình Hòa, TPHCM đủ điều kiện. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường "Đô La") điều hành.

Ngoài ra, danh sách phần lớn tập trung vào các dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phát triển, tại phường Tân Mỹ, TPHCM (quận 7 cũ). Số lượng các dự án của chủ đầu tư này lên tới 19, gồm Sky Garden 2; Mỹ Phúc - Lô H29-3; Mỹ Phước - Lô H6-1; Mỹ An - Lô H14-2; Nam Thiên - Lô H13-1 cùng các lô hỗn hợp CR5-1B, CR5-2, C12B-2, C17-2.

Cũng tại trung tâm TPHCM cũ, thuộc địa bàn Thủ Đức, 3 dự án được bổ sung vào danh mục, gồm khu chung cư trên đường Lò Lu (phường Long Phước), dự án officetel tại 36 Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng) và khu nhà ở phường Long Trường trên đường Trường Lưu.