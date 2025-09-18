Chồng đi tù vì quan hệ với vợ: Vì sao được hoãn thi hành án?

Liên quan vụ việc chồng đi tù vì "thân mật" với vợ chưa đủ tuổi, bị cáo trong vụ án là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), người bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đã có đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình để nuôi vợ và 2 con nhỏ.

Sau lần đầu không chấp nhận đề nghị nêu trên, chiều 17/9, Tòa án đã đồng ý cho bị cáo được hoãn thi hành án và giao UBND phường Ninh Hòa quản lý Kiệt trong thời gian hoãn chấp hành án là 1 năm.

Vậy theo quy định của pháp luật, Kiệt có thuộc trường hợp được tạm hoãn thi hành án phạt tù hay không?

Kiệt cùng vợ và 2 con nhỏ (Ảnh: Hà Anh).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, người bị tuyên phạt tù được hoãn chấp hành hình phạt tù nếu thuộc các trường hợp sau:

Thứ nhất, người bị bệnh nặng, tức người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định pháp luật hoặc đang bị bệnh khác tới mức không thể chấp hành hình phạt và nếu phải chấp hành hình phạt sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Trường hợp này được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

Thứ hai, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, được hoãn đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

Thứ ba, là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Trường hợp này được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Thứ tư, bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 1 năm.

Như vậy, trường hợp người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt là trường hợp có thể được hoãn thi hành án tới 1 năm. Tuy nhiên, do Kiệt bị xử lý theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tối đa lên tới 10 năm tù, đây thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng theo quy định về phân loại tội phạm tại Bộ luật này, bị cáo có thể bị xét không thuộc trường hợp được hoãn thi hành án.

Tuy nhiên, việc TAND Khu vực 4 sau đó chấp nhận và đồng ý cho Kiệt hoãn thi hành án là quyết định thể hiện sự bao dung, khoan hồng của pháp luật và các cơ quan Nhà nước, thể hiện tính nhân văn trong các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Kiệt bị xác định đã quan hệ tình dục với vợ là chị T. tại thời điểm người này chưa đủ 16 tuổi (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Theo dõi sự việc, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng việc Tòa án không chấp nhận yêu cầu hoãn thi hành án là có cơ sở. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, do bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án, nếu không có các quyết định đề nghị hoãn hay tạm đình chỉ thi hành án, bị cáo có nghĩa vụ chấp hành bản án đã tuyên của Tòa án.

Về việc bị cáo yêu cầu giám đốc thẩm bản án hình sự, đây không phải căn cứ để hoãn hay tạm đình chỉ thi hành án. Tuy nhiên, trong trường hợp đề nghị giám đốc thẩm được xem xét và được Chánh án TAND hoặc Viện trưởng VKSND có thẩm quyền giải quyết bằng việc ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, có cơ sở để tạm đình chỉ hình phạt tù đối với bị cáo.

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 36 Luật Thi hành án hình sự 2019, trường hợp bản án được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tám thẩm, người đã kháng nghị (Chánh án hoặc Viện trưởng VKSND) có quyền quyết định việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

"Thực tế cho thấy trong rất nhiều vụ án, các bị cáo có đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ để không chấp hành mức hình phạt đã tuyên tại Bản án phúc thẩm. Việc hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù chỉ được chấp nhận nếu có quyết định kháng nghị và có văn bản đề nghị của người có thẩm quyền về việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để xem xét lại bản án", luật sư bình luận.