Tài xế BMW tạt đầu dằn mặt xe khác: Ngông nghênh, vô pháp, cần phải răn đe

Tình huống được cho diễn ra vào ngày 20/7 trên Quốc lộ 20. Theo nội dung video ghi lại, dù đường đông và làn đối diện nhiều xe nhưng người điều khiển chiếc BMW vẫn cố vượt xe có gắn camera hành trình. Không được tài xế xe này nhường đường, tài xế BMW tới đoạn vắng đã vượt lên, tạt ngang đầu xe có camera hành trình để "dằn mặt", có ý cảnh cáo.

Video sau đó được đăng tải lên một diễn đàn mạng xã hội có rất đông thành viên và thu hút sự quan tâm lớn. Trong đó, số đông lên án hành vi vượt ẩu, chèn ép xe khác của tài xế BMW.

Tình huống người phụ nữ lái BMW chặn đầu xe khác để "dằn mặt" gây tranh cãi

"Đi ẩu nhưng cứ muốn người khác nhường đường. Kiểu tài xế này tới khi gặp tai nạn mới thấy hối cải", chủ tài khoản Vantai Thanhcong bình luận.

"Nên nhường tốc độ chứ không nhường đường. Xe có camera hành trình không nhường đường là đúng, tài xế xe BMW đã vi phạm còn hung hăng. Cơ quan công an cần xử phạt nghiêm nhằm đảm bảo tính răn đe, cho chừa thói hung hăng", độc giả có nickname Cu Mi tiếp lời.

"Xe muốn vượt phải tự đảm bảo an toàn, không có chuyện nhoi lên rồi bắt người ta ép vào để cho vượt. Những ai bảo nên nhường thì hoặc là không hiểu luật, hoặc là cũng hay chạy kiểu như vậy", độc giả có tên Xe Công Nông viết.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng hành vi của tài xế BMW thể hiện sự ngông cuồng, bất chấp, là biểu hiện của lối sống vô pháp, coi thường pháp luật, xem thường sự an toàn của người khác và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tài xế muốn vượt xe phải quan sát, đảm bảo an toàn mới được vượt xe. Tuy nhiên, đối chiếu dữ liệu camera ghi lại, đoạn đường ngược chiều dù rất đông nhưng tài xế BMW vẫn cố tình vượt, thậm chí chèn ép xe khác để buộc phải nhường đường. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài sản và sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác.

Không chỉ có dấu hiệu vi phạm lỗi hành chính khi vượt xe không đảm bảo an toàn, người này còn ngang nhiên tạt đầu để "dằn mặt" xe không cho vượt, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự giao thông. Đây là hành động có thể bị xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng", luật sư bình luận.

Khoảnh khắc tài xế điều khiển xe BMW tạt đầu xe gắn camera hành trình (Ảnh cắt từ clip).

Đánh giá tình huống trên, ông Giáp cho rằng đây là hành vi xâm phạm tới quy tắc trật tự giao thông ở nơi công cộng, làm gián đoạn hoạt động ổn định, bình thường của các phương tiện khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa bàn.

Tuy nhiên, do dữ liệu trong clip không đầy đủ tình huống, chưa thể đánh giá được việc so kè, tạt đầu xe của tài xế BMW được diễn ra như thế nào, trong khoảng thời gian bao lâu và trên quãng đường bao xa. Do đó, trong trường hợp tiến hành xác minh, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những yếu tố này nhằm xác định hành vi có gây ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong một khoảng thời gian dài không hay chỉ là hành vi mang tính bột phát, diễn ra tức thời trong một khoảnh khắc.

Tùy thuộc tính chất và mức độ của hành vi, cơ quan chức năng sẽ xem xét dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trong trường hợp có đủ căn cứ, có thể xem xét xử lý hình sự nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa những hành vi tương tự có thể xảy ra.