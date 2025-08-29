Từ vụ cướp tiệm vàng: Thuê bảo vệ chỉ để trông xe?

Từ vụ việc West Dale James (29 tuổi, quốc tịch nước ngoài) cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng trang sức PNJ số 455 Núi Thành (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), một trong những vấn đề được quan tâm là sức phản kháng và khả năng xử lý tình huống của nhân viên bảo vệ.

Theo dữ liệu clip ghi lại, nhân viên bảo vệ gần như không có động thái chống trả và tỏ ra hết sức lúng túng khi đối tượng tấn công, sau đó xông vào cướp tiệm vàng. Nhiều người cho rằng đã đến lúc cần chú trọng hơn công tác an ninh, bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại những nơi như ngân hàng hay tiệm vàng.

Tên cướp tấn công bảo vệ trước khi cướp tiệm vàng

Bạn đọc Nguyễn Đăng Huy cho rằng: "Thuê bảo vệ không có tác phong chuyên nghiệp chút nào. Nghề bảo vệ phải đúng nghĩa là bảo vệ, hiện nay nhiều nơi thuê bảo vệ chỉ có mỗi nghĩa vụ trông xe còn hay mất, không giải quyết được các vấn đề an ninh".

"Bảo vệ đứng chịu trận, không chút phản kháng nào trong khi bên hông đeo cái gì như roi hay súng điện, nhưng khi xảy ra sự việc lại hết sức lúng túng", bạn đọc Tu Nguyen phân tích.

Từ sự việc trên, độc giả Tuan Pham cho rằng đã tới lúc những cơ sở kinh doanh mặt hàng giá trị cao như đá quý, kim cương, vàng bạc hay ngân hàng... nên đầu tư hơn vào công tác an ninh nhằm phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra.

"Với những loại hàng hóa đặc biệt, giá trị cao, chủ cửa hàng tới giờ vẫn rất coi thường công việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cửa hàng nên đây là nơi bọn cướp thường xuyên theo dõi và ra tay khi có điều kiện. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho những cửa hàng khác", người này bình luận.

Anh Duy Anh Nguyễn đưa ra góc nhìn tương tự: "Bảo vệ một tiệm vàng lớn, nên thuê bên an ninh chuyên nghiệp, có sức khỏe và nghiệp vụ bài bản hơn. Do không được đào tạo nghiệp vụ, họ cũng chỉ biết đứng khua tay và không thể làm gì khác".

Đối tượng cướp tiệm vàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Bình An).

Trong khi đó, nhiều người có góc nhìn cảm thông hơn cho nhân viên bảo vệ. Bạn đọc Tien Phan đặt câu hỏi: "Lương bảo vệ tháng trung bình mỗi giờ được khoảng 18.000 đồng, thua cả sinh viên đi làm thêm theo giờ, thế mà nhiều bạn vẫn đòi hỏi phải thuê được bảo vệ chuyên nghiệp, biết võ, lực lưỡng, to con?".

"Thử nghĩ xem nếu là thanh niên cơ bắp, biết võ thuật, được đào tạo bài bản, họ có chịu làm việc với mức lương 7-8 triệu mỗi tháng hay không?", chủ tài khoản Lotus nêu vấn đề.

Chung quan điểm, độc giả Ngọc Hà Vũ bình luận: "Nếu bạn là người giỏi võ, sức khỏe cường tráng, bạn có chịu làm bảo vệ với mức lương thấp hay không? Và nếu bạn là chủ cơ sở kinh doanh, với điều kiện an ninh an toàn như Việt Nam, bạn có sẵn sàng bỏ ra khoảng 20 triệu mỗi tháng cho nhân viên bảo vệ không?".

Từ đó, nhiều người chỉ ra rằng một trong những yếu tố mấu chốt là vấn đề chi phí vận hành doanh nghiệp và mối tương quan giữa việc đảm bảo an ninh và bối cảnh tình hình an toàn, an ninh trật tự tại Việt Nam. Chủ tài khoản Lotus phân tích: "Thứ nhất, bảo vệ hiện tại chỉ cần người trông xe, xếp xe cho khách vì chi phí lương không nhiều, nếu một bảo vệ được đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp, có kỹ năng giải quyết được các vấn đề an ninh thì lương rất cao.

Thứ hai, an ninh ở Việt Nam khá tốt, ít khi có cướp (có một số vụ cướp nhưng hầu hết bị bắt ngay sau đó). Nên việc thuê bảo vệ chuyên nghiệp là không cần thiết để giảm chi phí vận hành".

"Muốn thuê bảo vệ đúng nghĩa thì các công ty bảo vệ rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp nhưng bạn phải trả lương cho họ xứng đáng. Chính vì thế nhiều nơi muốn tiết kiệm trả lương thấp thì chấp nhận thôi", độc giả Vuong Bui tiếp lời.

"Đừng thấy chuyện xảy ra thì soi mói. Người bảo vệ không to khỏe nhưng họ cũng biết hô hoán, kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ, như vậy là có tác dụng rồi, chuyện còn lại cứ để công an lo. Thuê bảo vệ như vậy vừa giúp người lớn tuổi có việc làm, vừa có tác dụng ngăn chặn cướp. Cướp tiệm vàng không phải là thường xuyên ở Việt Nam, nên có cái nhìn vị tha và thông cảm hơn", bạn đọc Trường phân tích.