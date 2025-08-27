Ô tô ngập nước, bị cây đổ đè sau mưa bão: Có được yêu cầu bảo hiểm hỗ trợ?

Sau khi đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung, bão Kajiki tiếp tục gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh miền Bắc. Trong đó, Hà Nội là một trong những địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất, đặc biệt trong ngày 26/8.

Những cơn mưa như trút nước nối tiếp làm nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển, đi lại đặc biệt khó khăn. Thiệt hại thực tế đã xảy ra khi nhiều phương tiện "chết đuối" trong biển nước hoặc thậm chí bị cây đổ đè, hư hỏng nặng như trường hợp xảy ra tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An sáng 26/8.

Với những trường hợp thiệt hại xảy ra do thiên tai như trên, chủ phương tiện có quyền yêu cầu bảo hiểm hỗ trợ bồi thường hay không?

Nước ngập quá nửa bánh xe tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, sáng 26/8 (Ảnh: Hoàng Diệu).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phạm vi bảo hiểm, đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra hoặc thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

Về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường nếu thiệt hại thuộc các tình huống như có hành vi cố ý gây thiệt hại của chủ phương tiện; người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi, giấy phép lái xe; điều khiển xe trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt mức bình thường hay thiệt hại do tài sản bị mất cắp, bị cướp trong tai nạn, do chiến tranh, khủng bố, động đất...

Như vậy, trong phạm vi bảo hiểm dân sự bắt buộc không bao gồm bảo hiểm trong trường hợp tài sản bị cây đổ đè, ngập nước hay những thiệt hại khác do thiên tai. Tuy nhiên, đối với các trường hợp trên, chủ phương tiện nếu tham gia bảo hiểm vật chất tự nguyện và trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm không loại trừ trách nhiệm đối với những tình huống đã nêu thì vẫn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ bồi thường.

Cây bật gốc, đổ đè ô tô trên đường Trần Phú sáng 26/8 (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên, để được yêu cầu bồi thường, chủ phương tiện cần đáp ứng hai yếu tố cơ bản theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:

Thứ nhất, cần đáp ứng các quy định về an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện trong mùa mưa bão như dừng đỗ xe đúng nơi quy định, tránh khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như dưới gốc cây hay các vị trí có nguy cơ cao bị vật thể lạ bay vào, đỗ xe ở khu vực có che chắn hoặc có các biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm thì theo Điều 55 Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Nếu hết thời hạn mà các biện pháp bảo đảm an toàn vẫn không được thực hiện thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, đồng nghĩa với việc không thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Thứ hai, chủ phương tiện không được từ bỏ tài sản bảo hiểm. Theo đó, trong trường hợp xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm không được từ bỏ tài sản và phải áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tổn thất, trừ trường hợp có quy định hoặc thỏa thuận khác.

Nếu đã đáp ứng đầy đủ các quy tắc như trên mà thiệt hại vẫn xảy ra, chủ xe có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ giải quyết tổn thất. Các khoản bảo hiểm chi trả theo thiệt hại thực tế xảy ra và theo thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, còn hiệu lực.