Hãy yêu nước theo cách văn minh!

Phía sau những hình ảnh hào hùng, bi tráng, đầy tự hào của những buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), còn đó những "vết gợn" trong ý thức người dân khiến chúng ta không khỏi phiền lòng.

Đó là những vỉa hè ngổn ngang rác thải sau mỗi buổi diễu binh, là những thảm cỏ, luống hoa tươi thắm bị vùi dập không thương tiếc trước sự quá khích của đám đông. Là những tình huống chen lấn, xô đẩy gây nguy hiểm hay thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Cảnh chen lấn, xô đẩy tại chốt bảo vệ nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học ngày 24/8 (Ảnh: C.A.).

Ai cũng biết rằng dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, và trong những ngày lễ lớn của dân tộc như năm nay, lòng yêu nước đó lại càng trở nên nồng nàn, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hãy yêu nước một cách văn minh, để dịp đại lễ lớn của dân tộc ta được trở nên trọn vẹn.

Chứng kiến những sự việc đã xảy ra, độc giả Nguyen Hien không khỏi buồn lòng: "Rất buồn cho những hành vi như vậy. Một số bộ phận thậm chí hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào, chửi đánh nhau... tạo ra những hình ảnh hết sức phản cảm và phải lên án. Tôi ủng hộ công an xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, vượt rào an ninh hoặc gây gổ đánh nhau. Thậm chí, có thể xem xét xử lý hình sự, không thể làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".

"Tôi nghe nói thậm chí có người canh chỗ, sau đó bán lại với giá vài chục cho tới vài trăm nghìn. Đề nghị tới dịp lễ, cơ quan chức năng tuyên truyền mạnh mẽ, xử lý mạnh tay với những trường hợp cố tình làm xấu đi hình ảnh thủ đô. Cứ như vậy, hình ảnh chúng ta sẽ trở nên thật xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế", bạn đọc Dương Thế Lâm bình luận.

"Những hình ảnh xấu xí, mất đi những nét đẹp của Thủ đô", anh Duy Chiến phê phán.

Một phương tiện đỗ ven đường bỗng trở thành "khán đài" bất đắc dĩ để đám đông thiếu ý thức quan sát diễu binh (Ảnh: Toàn Thắng).

Trong đám đông, việc xuất hiện những "cá thể" thiếu ý thức là không thể tránh khỏi. Nhưng khi sự việc xảy ra, người dân hãy cùng chung tay khuyên nhủ, nhắc nhở nhau, để cùng nhau đón ngày lễ lớn của dân tộc một cách văn minh, lịch sự.

Anh Vũ Hoài Nam kêu gọi: "Mỗi người một chút, hãy cùng nhau nâng cao ý thức của bản thân và những người xung quanh để chúng ta có một đại lễ trọn vẹn".

"Xin hãy yêu nước một cách văn minh", độc giả Nguyễn Mạnh Tạo nhấn mạnh.