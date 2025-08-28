Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ West Dale James (29 tuổi, quốc tịch nước ngoài) để điều tra hành vi cướp tài sản liên quan tới vụ cướp trang sức xảy ra tại cửa hàng PNJ (số 455 Núi Thành, phường Hòa Cường).

Theo công an, tối 26/8, James bịt kín mặt, mặc đồng phục Grab, đội mũ bảo hiểm tấn công nhân viên bảo vệ cửa hàng bằng thanh sắt rồi xông vào cửa hàng, dùng búa đập phá tủ kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng và kim cương có giá trị gần 833 triệu đồng. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn bằng xe máy.

Tên cướp tấn công bảo vệ trước khi cướp tiệm vàng

Sáng 27/8, James bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn hộ cho thuê ở phường An Hải, Đà Nẵng. Toàn bộ tang vật, phương tiện gây án đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Bình luận về vụ việc, bạn đọc có nickname Jacky Tran viết: "Hơn 800 triệu đồng tiền trang sức, chưa kể việc hành hung bảo vệ bằng hung khí, ngày cậu này trở về với quê hương có lẽ sẽ còn xa lắm đây".

"Nghi phạm người nước ngoài, vậy là dẫn độ về xử theo luật bên đó, hay là nhốt tù theo luật Việt Nam?", chủ tài khoản LazyDev đặt câu hỏi.

Xử lý nghi phạm ra sao?

Giải đáp vấn đề dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, cướp tài sản là hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối chiếu diễn biến camera an ninh ghi lại và thông tin công an cung cấp, bước đầu có thể nhận định nghi phạm đã có hành vi sử dụng hung khí, đe dọa, đập phá để chiếm đoạt tài sản của tiệm vàng. Đây là hành vi có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Cướp tài sản.

Trong trường hợp bị quy kết trách nhiệm về tội danh trên, giá trị tài sản chiếm đoạt sẽ là căn cứ áp dụng tình tiết định khung đối với nghi phạm. Theo thông tin hiện có, giá trị tài sản ước tính khoảng hơn 800 triệu đồng. Nếu con số này là chính xác, nghi phạm có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt là 18-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Về tình tiết hành hung nhân viên bảo vệ bằng hung khí, do đây là hành vi có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, công an sẽ giám định mức độ tổn hại sức khỏe của nhân viên bảo vệ. Trường hợp có xuất hiện thương tích, bất kể có đạt mức 11% hay không, cơ quan điều tra vẫn sẽ xem xét thêm dấu hiệu về tội Cố ý gây thương tích.

Về việc đối tượng là người nước ngoài, theo Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật này áp dụng với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Với trường hợp người nước ngoài phạm tội, nếu thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo Pháp luật Việt Nam, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc Tập quán quốc tế, thì trách nhiệm hình sự được giải quyết theo quy định của điều ước hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Như vậy, người nước ngoài nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 thì vẫn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Bình An).

Tiệm vàng có được yêu cầu trả lại số trang sức bị cướp?

Về vấn đề xử lý tài sản là số trang sức bị cướp, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, mang dấu vết tội phạm, là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Theo Điều 90 Bộ luật này quy định về bảo quản vật chứng, nếu vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý... thì phải được giám định ngay sau khi thu thập và chuyển ngay để bảo quản tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác. Nếu vật chứng nhóm này có lưu dấu vết của tội phạm thì tiến hành niêm phong theo quy định.

Về việc xử lý vật chứng, tùy thuộc giai đoạn giải quyết vụ án (điều tra, truy tố, xét xử), trách nhiệm xử lý vật chứng sẽ thuộc về cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án có thẩm quyền. Đối với trường hợp vật hoặc tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, theo khoản 2, Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, những tài sản này sẽ không bị tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

Như vậy, tiệm vàng có quyền yêu cầu được trả lại tài sản bị chiếm đoạt trái phép. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hợp pháp nếu xét thấy không còn ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.