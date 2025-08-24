Điểm tuần: "Quái xế" tông CSCĐ; phải nộp 50 triệu để nhận xác người thân

"Quái xế" thông chốt, tông trọng thương CSCĐ

Tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) lái xe máy chở Nguyễn Văn Quân (cùng 18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) lao xe tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, vượt qua các chốt chặn cấm đường của lực lượng chức năng phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trước khi tông trọng thương đại úy CSCĐ Lê Đình Công đang làm nhiệm vụ.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết xe máy được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Bởi vậy, hành vi lạng lách, đánh võng, phóng xe tốc độ cao, lao trực diện vào người khác là hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác và cần bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp bị xử lý về tội Giết người, các đối tượng có thể đối mặt 2 tình tiết định khung là phạm tội với người thi hành công vụ (điểm d) và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người (điểm l) quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Khoảnh khắc xe máy chở 2 đối tượng thông chốt trước khi lao vào chiến sĩ CSCĐ (Ảnh cắt từ clip).

Nghi phạm sinh năm 2007, áp dụng chế tài ra sao?

Theo luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), độ tuổi của các đối tượng đã từ đủ 16 tuổi trở lên, vì vậy cả Nam và Quân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi tội danh theo quy định.

Trường hợp đã đủ 18 tuổi, mức phạt áp dụng theo các tội danh mà Bộ luật Hình sự 2015 quy định còn nếu các đối tượng chưa đủ 18 tuổi, theo khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015, nếu tội phạm có điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù. Nếu mức cao nhất tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân (Ảnh: Đ.T.).

Nộp 50 triệu đồng để nhận xác người thân

Rạng sáng 13/8, bà H. (46 tuổi, ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) đi khỏi nhà. Tối cùng ngày, thi thể bà được phát hiện tại khu vực bãi nổi Nguyệt Đức (đoạn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ). Gia đình sau đó phải chuyển cho người chài lưới số tiền 50 triệu đồng để có thể đưa xác thân nhân về nhà.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá bản chất của giao dịch giữa 2 bên không phải sự thỏa thuận, bình đẳng mà thể hiện sự lợi dụng tình thế cấp bách, tâm lý đau thương, sự phụ thuộc của gia đình nạn nhân để buộc họ phải chi trả một khoản tiền bất hợp lý, vượt xa công sức thực tế.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được người làm nghề chài lưới có dấu hiệu uy hiếp tinh thần hoặc dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể xem xét dấu hiệu hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

"Cần đặt vào bối cảnh trong đêm tối, giữa sông nước mênh mông, trong lúc gia đình nạn nhân hết sức bối rối, đau khổ, mệnh đề "không nộp tiền thì không đưa thi thể lên bờ" rõ ràng là hành vi có dấu hiệu uy hiếp tinh thần, buộc thân nhân phải chấp nhận. Bởi vậy, cần xác minh một cách nghiêm túc, rõ ràng dấu hiệu của hành vi Cưỡng đoạt tài sản", luật sư Hùng phân tích.

Đám tang bà H. (Ảnh: Hạ Anh).

Đặng Chí Thành hành hung phụ nữ: Có thể xử lý thêm tội danh?

Từ vụ việc Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt) bị Công an TP Hà Nội tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) tối 9/8, nhiều độc giả băn khoăn với diễn biến hành vi đã xảy ra, Thành có thể bị xử lý thêm tội danh Cố ý gây thương tích hay không?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác ở mức từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số tình tiết theo luật định thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Do đây là tội danh mang tính định lượng, cần xác định chính xác mức độ tổn hại sức khỏe của bị hại để làm rõ trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi vi phạm.

"Từ diễn biến vụ việc và những thông tin hiện có, hiện chưa thể xác định mức độ thương tích của nạn nhân, do đó chưa thể xem xét dấu hiệu hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với nghi phạm. Việc có xử lý hình sự về tội danh này hay không sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét sau khi có kết giả giám định mức độ tổn hại sức khỏe của người phụ nữ", luật sư bình luận.

Đặng Chí Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Dân kêu cứu vì lo sợ phải sống cạnh khu mồ mả vô chủ

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của gần 100 hộ dân sinh sống tại khu đấu giá Lò Gạch (xã Bình Minh, TP Hà Nội) về việc quy tập, di chuyển mộ nằm trên đất thuộc khu đô thị Thanh Hà về chôn sát khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường sống, cảnh quan và đời sống của người dân.

"Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết họ san gạt làm đường để đưa mồ mả vô danh từ khu đô thị Thanh Hà về đây chôn cất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Vụ việc chỉ dừng lại khi chính quyền địa phương, công an xã xuống làm việc", bà Hoàng Thị Hồng (60 tuổi, xã Bình Minh) bức xúc phản ánh với phóng viên Dân trí.

Trả lời phóng viên, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết xã đã tổ chức buổi đối thoại với đại diện các hộ dân sinh sống tại khu đấu giá Lò Gạch về nội dung được phản ánh. Vị chủ tịch khẳng định chính quyền địa phương không có chủ trương, cũng như không quy hoạch khu đất gần khu dân cư Lò Gạch thành nghĩa trang như lo lắng của người dân.

Tới chiều 23/8, Chủ tịch UBND xã Bình Minh thông tin xã đã thống nhất chọn khu đất sau nhà truyền thống xã Cự Khê cũ, gần trụ sở UBND xã Bình Minh mới, để di dời khu Mả Bụt thay vì khu đất gần khu đấu giá Lò Gạch.