Điểm tuần: Hai chiếc "xe điên", chặn đường xin đểu, xây rào chắn ngõ chung

Tài xế say xỉn tông liên hoàn tại Hà Nội

Tối 16/7, Lê Minh Giáp (41 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) lái xe về nhà sau cuộc nhậu, tới khu đô thị Yên Nghĩa thì tông liên hoàn 5 xe máy và 2 ô tô con khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương, 8 phương tiện bị hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,861mg/lít khí thở.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi của Giáp có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 3-10 năm tù. Quá trình điều tra, giám định bổ sung thiệt hại, nếu thiệt hại thực tế lớn hơn và thuộc trường hợp tại khoản 3 Điều này, tài xế có thể đối diện khung hình phạt bị truy tố là 7-15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tài xế này phải bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân. Mức bồi thường căn cứ các Điều 589, 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dân xây tường chắn ngõ đi chung tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội

Phản ánh tới Dân trí, bà L.T.H. (60 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết suốt 5 tháng qua, con ngõ 68 đường Yên Hòa (Tổ dân phố 14, phường Yên Nghĩa) bị chia làm đôi khi ông Lưu Văn Hội tự ý xây hàng rào chắn ngang, bắn mái tôn cố định. Bức tường gạch cao 1,6m, dài gần 17m chạy dọc con ngõ khiến cuộc sống 6 hộ gia đình bị đảo lộn.

Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết đã tổ chức làm việc giữa các hộ dân nhưng gia đình ông Hội không ký vào biên bản làm việc. Tiếp theo, phường sẽ tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan để thống nhất hướng xử lý tiếp theo.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là phần đất công cộng, do phường quản lý, hành vi của ông Hội vì vậy có thể được coi là chiếm đất và cần bị xử lý quy định của pháp luật.

Theo Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, người có hành vi chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng, áp dụng với trường hợp diện tích dưới 0,02 héc ta. Trường hợp đất thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng, tức 6-10 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trong trường hợp không chấp hành, chính quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thực hiện.

Ngõ bị chia làm đôi bởi bức tường gạch của ông Hội (Ảnh: Gia Đoàn).

Ô tô tông 3 người tử vong rồi lao xuống sông

Chiều 13/7, ông Trần Hữu Ba (37 tuổi, ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) lái ô tô tới Quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, thì bất ngờ va chạm, hất văng xe máy do anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở vợ và 2 con trai. Chiếc xe sau đó tiếp tục tông vào một xe máy đi cùng chiều rồi lao xuống sông. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết vấn đề quan trọng để đánh giá trách nhiệm pháp lý là yếu tố lỗi của tài xế. Nếu có lỗi trong việc điều khiển phương tiện dẫn tới tai nạn chết người, người này có thể bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết định khung làm chết 3 người, tài xế có thể bị truy tố với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Tài xế Trần Hữu Ba bị tạm giam (Ảnh: Phan Tuyết).

Chặn xe máy, ép chuyển 1 triệu

Tối 11/7, anh Q.C. lái ô tô tới khu vực cầu Yên Xuân thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An) thì bị Đ.V.T. dùng xe máy chặn đường, ép đưa 1 triệu đồng, nếu không sẽ gọi người ra đánh. Vợ anh C. sau đó đã chuyển cho người này 1 triệu đồng nhưng khi về đến nhà, anh C. tiếp tục bị tài xế xe máy gọi điện thoại đe doạ.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng không đơn thuần chỉ là "xin đểu", hành vi của T. còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản trái phép và có thể bị xử lý về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Dù số tiền chiếm đoạt chỉ là 1 triệu đồng, người vi phạm có thể đối diện khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Bánh xe container văng trúng đại úy công an

Tối 12/7, đại úy P.H.V. (33 tuổi, cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) về nhà và đi bộ tập thể dục trên quốc lộ 19B, đoạn qua phường An Nhơn Bắc thì bất ngờ bị bánh xe rơi từ container do tài xế L.Đ.L. (48 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển lăn vào người. Vụ việc khiến đại úy V. tử vong tại chỗ, 2 xe máy khác dựng bên đường bị hư hỏng.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận cần làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc phương tiện bị gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe khiến nạn nhân tử nạn. Từ đó, có thể xảy ra 2 tình huống như sau:

Nếu tài xế đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn, việc trục láp bị gãy là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài kiểm soát và tài xế không thể ngăn ngừa thiệt hại dù đã áp dụng biện pháp xử lý tốt nhất, đây có thể coi là tình huống bất khả kháng. Nếu rơi vào trường hợp này, trách nhiệm pháp lý của tài xế có thể được miễn trừ.

Nếu kết quả xác minh cho thấy có phần yếu tố lỗi của tài xế và đây là một phần nguyên nhân dẫn tới sự việc, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.