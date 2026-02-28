Trên thế giới vẫn nghe nhạc khi lái xe, tại sao về Việt Nam lại phải cấm?

Sau thông tin lực lượng CSGT tại Hà Nội xử phạt người điều khiển xe máy đeo tai nghe được Dân trí đăng tải những ngày vừa qua, độc giả đặt ra nhiều câu hỏi và tranh luận. Một trong những vấn đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhất là việc tại sao ô tô sử dụng loa để nghe nhạc thì không bị xử phạt, nhưng người đi xe máy đeo tai nghe để nghe chỉ đường lại bị xử lý.

Đưa ra ý kiến về vấn đề này, nhiều người cho rằng đây là so sánh có phần khiên cưỡng bởi bản chất của hai vấn đề là hoàn toàn khác nhau. Độc giả Tu Thanh phân tích: "Đeo tai nghe đi xe máy làm giảm tập trung, không nghe thấy phương tiện xung quanh, hay đi theo kiểu 1 mình 1 đường, gây ảnh hưởng tới khả năng quan sát và sự tập trung còn người lái ô tô sẽ điều khiển bằng cảm giác lái và khả năng quan sát 4 phía.

Còn người lái ô tô sẽ lái bằng mắt và phán đoán, âm thanh bên ngoài không quyết định lắm trừ tiếng còi xe khác, mà tiếng còi thì tần số khác với nhạc và âm thanh thông thường rồi. Âm thanh có một phần quyết định, nhưng không phải yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phản xạ của người lái xe".

Màn hình giải trí là một phần không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô (Ảnh: Hoàng Diệu).

Có chung quan điểm, anh Quang Nguyễn bình luận: "Đeo tai nghe bịt kín lỗ tai, chỉ nghe được tiếng nhạc còn lái xe bật loa thì vẫn nghe được cả tiếng nói chuyện và những âm thanh khác. Vậy đã đủ rõ chưa?".

"Nói thẳng ra thì đeo tai nghe khi lái xe không khác gì người điếc. Còn mở nhạc trong xe hay nghe nhạc bằng loa ngoài thì vẫn có thể nghe được những âm thanh xung quanh", anh Khang Đoàn tiếp lời.

"Đeo tai nghe thì gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bom nổ cũng không nghe được. Còn nghe nhạc trên ô tô thì lái xe vẫn nghe xung quanh một cách bình thường, đơn giản thế mà cũng thắc mắc", bạn đọc Đặng Quốc Hà nêu ý kiến.

Không những vậy, với chủ tài khoản Dan Nguoi, người này còn chỉ ra một ưu điểm khác của việc nghe nhạc trên xe: "Nếu bật nhạc to thì không tốt gây ảnh hưởng nhưng nếu nghe nhạc, radio, podcast ở mức vừa phải thì còn giúp giảm buồn ngủ, đảm bảo an toàn khi lái xe, đặc biệt trên những chặng đường dài".

Không chỉ ở Việt Nam, ô tô tại tất cả các nước trên thế giới đều có màn hình điều khiển, giải trí giúp hỗ trợ lái xe (Ảnh: GOFA).

Thậm chí, nhiều độc giả còn dẫn chứng tới tiêu chuẩn chung của thế giới, khi các nước đều đầu tư rất nhiều chất xám vào các sản phẩm hỗ trợ, giải trí trên ô tô. Độc giả Xuân Đỗ bình luận bằng giọng châm biếm: "Bảo cấm người lái ô tô không được nghe nhạc là ấu trĩ và nhỏ nhen. Bao hãng xe, bao nước tiên tiến họ sản xuất cái xe chất lượng, bộ loa đôi khi là thứ làm nên thương hiệu của cả một doanh nghiệp hùng mạnh, chẳng lẽ các nước tiên tiến họ cũng vi phạm luật và không đảm bảo an toàn hay sao? Hay giờ phải bảo nhập khẩu xe về Việt Nam thì yêu cầu tháo bỏ hết loa đi?".

Có suy nghĩ tương tự, bạn đọc Phan Duc Minh viết: "Nếu cho rằng mang tai nghe làm giảm khả năng chú ý khi lái xe thì cần phải cấm luôn việc lắp dàn âm thanh trên ô tô vì trên ô tô, khi đóng cửa là hầu như không nghe gì ở bên ngoài rồi, huống chi là mở nhạc".

"Nếu áp dụng xử phạt thì phải cấm triệt để các trang bị nghe nhìn trên xe ô tô ngay từ khi xe xuất xưởng hay nhập khẩu để cho đúng quy định", anh Le Lam viết.

"Vì ô tô thiết kế có loa, có radio, có đầu đọc, có màn hình đạt tiêu chuẩn và đã được kiểm định nên không thể cấm. Nếu nhà sản xuất xe máy mà thiết kế xe máy có sẵn như vậy và được phê duyệt thì CSGT sẽ không xử phạt", anh Đặng Quang Huy bình luận.