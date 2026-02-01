Nhan nhản người sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi lái xe trên đường

Mới đây, CSGT TP Hà Nội đã xử lý hàng loạt tài xế có hành vi đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi lái xe trên đường. Việc xử phạt người đi xe máy đeo tai nghe, sử dụng điện thoại gây nhiều tranh luận.

Trong ảnh, ngay cả khi dừng chờ đèn đỏ, thay vì quan sát tín hiệu giao thông, không ít người vẫn tranh thủ sử dụng điện thoại.

Giữa dòng xe ken đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh người đi xe máy một tay giữ ga, một tay cầm điện thoại.

Trên tuyến phố Giảng Võ, đoạn từ ngã 3 Nguyễn Thái Học đi ga Cát Linh, nhiều trường hợp vừa chạy vừa sử dụng điện thoại, nghe gọi. Khi sử dụng điện thoại, tài xế bị cuốn vào những thông tin trên màn hình mà không để ý tới luồng xe cộ xung quanh, do đó không thể làm chủ tình hình.

Nhiều bạn đọc phản ánh thời gian qua chứng kiến nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

"Tôi biết việc vừa lái xe vừa nghe điện thoại là vi phạm giao thông, nhưng do "đặc thù công việc" nên không biết phải làm sao", một shipper giãi bày.

Hành vi vừa lái xe vừa dùng điện thoại xuất hiện thường xuyên trên nhiều tuyến phố, bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng có thể bắt gặp, khiến người đi đường phải thấp thỏm từng giây.

Nhiều bạn đọc Dân trí đồng tình và cho rằng cần xử phạt nghiêm hành vi vừa đi xe vừa lướt điện thoại, còn việc đeo tai nghe một bên để nghe đọc bản đồ thì không làm mất tập trung như nhiều người lo ngại.

Cô gái vừa lái xe vừa nghe điện thoại trên phố Giảng Võ, chiều 25/2.

Sử dụng điện thoại trong khi đang điều khiển phương tiện giao thông là điều vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi đi xe máy, việc lái xe một tay và bị phân tâm bởi cuộc hội thoại sẽ khiến chủ phương tiện mất tập trung, dẫn đến phản xạ kém, dễ xảy ra tai nạn.

Theo luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn (đoàn luật sư TP Hà Nội), việc sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông là vi phạm pháp luật và có thể xảy ra tai nạn giao thông.

Mức phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe dao động 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép từ 1-3 tháng; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.

Việc dừng xe để nghe điện thoại không bị cấm, miễn là người điều khiển đã dừng hẳn phương tiện, không còn trong trạng thái di chuyển. Việc hiểu đúng và tuân thủ quy định không chỉ giúp chủ phương tiện tránh bị phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân và cộng đồng.

Trong ảnh, cô gái tấp xe vào lề đường rồi mới mở điện thoại giải quyết nhu cầu của bản thân.