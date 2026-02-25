Dùng tai nghe để tra Google Maps, vì sao lái xe máy vẫn bị xử phạt?

Như Dân trí ghi nhận chiều 23/2, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý trên phố Nguyễn Lương Bằng, tuần tra, kiểm soát và xử lý nhiều hành vi vi phạm như sử dụng tai nghe, điện thoại khi điều khiển xe máy; che dán biển số xe; vượt đèn đỏ...

Trong đó, đối với việc đeo tai nghe khi điều khiển phương tiện, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi bị lực lượng chức năng xử phạt.

Dưới góc độ pháp lý, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc vì sao sử dụng tai nghe không phải để nghe nhạc mà để nghe hướng dẫn đi đường, thay vì việc phải thường xuyên tấp vào lề đường để mở điện thoại xem bản đồ, nhưng vẫn bị xử phạt?

Nhiều người thường xuyên sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi lái xe máy (Ảnh minh họa: T.Đ.).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy là sử dụng ô, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính). Như vậy, hành vi sử dụng thiết bị âm thanh (loa, tai nghe...) khi điều khiển xe máy là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan không có quy định khác về việc nghiêm cấm sử dụng thiết bị âm thanh cụ thể nhằm mục đích gì. Bởi vậy, việc sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi lưu thông bằng xe máy trên đường, dù để nghe dẫn đường, nghe nhạc hay với bất cứ mục đích nào cũng đều không được phép.

Về chế tài, theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt có thể áp dụng đối với người đang điều khiển xe máy sử dụng ô, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), tay cầm và điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác là phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đối với một số ý kiến về việc vì sao người điều khiển ô tô sử dụng loa để nghe nhạc nhưng không bị xử phạt, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 không có quy định cấm đối với hành vi này. Tuy nhiên, khoản 16 Điều 9 Luật này có quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm là lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, pháp luật không cấm tài xế ô tô sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu tài xế sử dụng thiết bị âm thanh mà gây mất trật tự, mất an toàn giao thông đường bộ thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí xử lý hình sự trong trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng về con người hoặc tài sản.