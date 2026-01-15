Hà Nội: Hàng chục ô tô “từ đâu đến” chiếm hết sân vui chơi khu dân cư

Phản ánh tới báo Dân trí, người dân khu X1, ngõ 387 phố Vũ Tông Phan (phường Khương Đình) chia sẻ nỗi bức xúc kéo dài suốt thời gian qua, khi chứng kiến khu vực sân sinh hoạt chung của khu dân cư bị biến thành bãi đỗ ô tô tự phát.

Nhiều cư dân đã lên tiếng phản ánh tình trạng ô tô đỗ kín sân, nhằm giữ gìn không gian sinh hoạt chung cho người cao tuổi, trẻ em và lối đi lại của các hộ dân. Tuy nhiên, một số lái xe vẫn phớt lờ, thậm chí có người lớn tiếng: "Tôi không đỗ ở đây thì đỗ ở đâu?".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 15/1, xung quanh khu vực sân vui chơi đang bị ô tô chiếm dụng có tới 5 biển nền đỏ đề nghị "cấm đỗ xe" do tổ dân phố lắp đặt. Song biển cấm cứ lắp, xe thì vẫn đỗ ngày đêm tại khu vực này.

Theo phản ánh, việc ô tô đỗ chiếm dụng hết khoảng sân vui chơi khiến nhiều hộ dân buộc phải đi đường vòng để về nhà. Đặc biệt, gần 1 năm nay, từ khi khu vực này bị chiếm dụng, trẻ em không có chỗ vui chơi, người cao tuổi không có lối đi bộ an toàn. Khu sân chung, vốn là không gian sinh hoạt gắn kết xóm giềng, nay trở thành "điểm nghẽn" đời sống, gây căng thẳng và bức xúc trong khu dân cư.

Người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh qua ứng dụng iHanoi, kiến nghị tổ chức họp dân, làm đơn đề nghị hạn chế xe vào ngõ, đến việc báo cáo trực tiếp Công an phường Khương Đình, song tình trạng này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trong ảnh, cư dân bất đắc dĩ xếp các chậu cây thành hàng để tạo lối đi bộ, đồng thời ngăn không cho ô tô tiếp tục chiếm dụng khu vực này.

Đại diện tổ dân phố 19, phường Khương Đình bức xúc cho biết, trong số hàng chục ô tô đỗ tại đây có nhiều xe "không biết từ đâu đến". "Tổ dân phố và người dân ngày đêm ra nhắc nhở, xua đuổi nhưng bất lực", đại diện tổ dân phố 19 nói với phóng viên Dân trí.

Theo ghi nhận, dù đang trong giờ hành chính, phần lớn người dân đã đi làm, nhưng khoảng sân nhỏ vẫn bị 12 ô tô "bao vây". Người dân lo ngại, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp như cháy nổ, tai nạn, xe cứu hỏa hoặc xe cấp cứu gần như không thể tiếp cận khu vực này.

Thậm chí, tổ dân phố đã viết giấy nhắc nhở "không được đỗ xe ở đây" đặt trước đầu ô tô, song chủ phương tiện vẫn chây ì, tiếp tục đỗ xe tại khu vực này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước tình trạng ô tô chiếm dụng sân vui chơi kéo dài, tổ dân phố từng dựng hàng rào sắt bao quanh khu vực này để ngăn xe đỗ. Tuy nhiên, sau khi một số người dân gửi kiến nghị lên UBND phường, chính quyền đã yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ cọc sắt. Đồng thời, UBND phường đề xuất sử dụng khoảng sân này làm sân chơi mini phục vụ trẻ em và người cao tuổi.

Ngay sau khi các cọc sắt được tháo dỡ, hơn chục ô tô lại đỗ kín khu vực sân chơi. Hiện khu vực này chưa có biển cấm dừng, đỗ xe do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nên nhiều chủ phương tiện phớt lờ ý kiến của cộng đồng dân cư.

Biển đề nghị "cấm đỗ xe" do tổ dân phố lắp đặt bị tông gãy, nội dung cảnh báo có dấu hiệu bị vật cứng, nhọn cào rách. Trước thực trạng này, người dân mong các cơ quan chức năng phường Khương Đình sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý, cắm biển theo thẩm quyền, tổ chức lại việc dừng, đỗ xe, trả lại sự an toàn và bình yên cho khu dân cư.