Hà Nội: Gầm nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông bị trưng dụng làm bãi giữ xe

Dưới gầm nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên tràn lan, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông. Trước đó, tháng 9/2025, Sở Xây dựng TP Hà Nội yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10/2025, sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy khiến 500 xe máy bị thiêu rụi.

Điểm trông giữ xe không phép dưới gầm nhà ga Văn Khê (Video: Gia Đoàn).

Trong ảnh, quanh khu vực ga Văn Khê (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội), đang được trưng dụng làm điểm trông giữ ô tô, xe máy.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 24/3, trên đoạn đường dài khoảng 300m, hai bên lối lên xuống dưới chân nhà ga, hàng trăm xe máy xếp kín, chiếm gần hết diện tích vỉa hè.

Không khó bắt gặp tình trạng ô tô, xe máy để tràn lan bên cạnh lối lên xuống của các nhà ga, vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên cao.

Đáng chú ý, tình trạng này đã xuất hiện kể từ khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu hoạt động, và cho đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong ảnh, hàng dài ô tô xếp kín dưới chân nhà ga Văn Khê.

Thường xuyên di chuyển dọc tuyến đường sắt đô thị để đi làm, đi chơi, anh L.V.K. (phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, hơi bất cập khi lên tàu từ các nhà ga ở giữa tuyến vì phải gửi xe ở chân các lối lên xuống nhà ga.

"Những khi có việc đột xuất, cần đi từ các ga giữa tuyến, tôi thường phải để xe dưới gầm lối lên xuống hoặc gửi tạm ở các hộ dân xung quanh. Biết là bất cập nhưng nhiều khi không có chỗ gửi xe nên tiện đâu gửi đấy", anh K. chia sẻ.

Một điểm trông giữ xe không phép dưới gầm nhà ga La Khê. Do không có lựa chọn khác, người dân buộc phải gửi xe vào những điểm không phép này.

Đáng chú ý, mới đây Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát xung quanh các nhà ga tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Trước hết, cơ quan này đề nghị Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm trông giữ xe quanh khu vực nhà ga. Trọng tâm là phát hiện và xử lý dứt điểm các bãi xe không phép, hoạt động sai quy định.