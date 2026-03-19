Xe máy liều lĩnh đi ngược chiều, cắt mặt ô tô ở hầm chui Kim Đồng

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là công trình giao thông quan trọng trên tuyến Vành đai 2.5, góp phần giải tỏa điểm nghẽn kéo dài tại nút giao cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Công trình chính thức thông xe, đưa vào khai thác từ đầu tháng 2.

Theo phản ánh, từ khi tuyến đường đoạn Đầm Hồng - Đền Lừ được thông xe, tình hình giao thông tại khu vực này trở nên hỗn loạn, hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều để vào phố Định Công.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 19/3, trên tuyến vành đai 2.5, đoạn qua phố Định Công (phường Định Công, TP Hà Nội), bất chấp biển báo, dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, nhiều người vẫn thản nhiên đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Không chỉ xe máy, xe đạp, cả xe ba gác cũng đi ngược chiều ở đoạn đường này.

Đáng chú ý, tình trạng người đi bộ băng qua cửa hầm chui diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong khoảng một tiếng có mặt tại khu vực này, phóng viên Dân trí ghi nhận khoảng 100 xe máy liều lĩnh đi ngược chiều.

Tuyến vành đai 2,5 cắt qua phố Định Công, nên các phương tiện di chuyển theo hướng ra đường Giải Phóng, khi đến điểm quay đầu trước chung cư Sky Central (phường Định Công), thường xuyên cắt qua dòng xe ngược chiều để sang đường, sau đó đi ngược chiều khoảng 100m để rẽ vào phố Định Công.

Quãng đường người dân đi ngược chiều chỉ kéo dài khoảng 100m, song cũng khiến tình hình giao thông tại khu vực này trở nên lộn xộn, nguy hiểm.

Nhiều người điều khiển xe máy do ngại di chuyển xa để quay đầu đã lựa chọn đi ngược chiều, thậm chí quay đầu ngay tại hai đầu đoạn đường phía trên hầm chui Kim Đồng.

Một người phụ nữ chở hàng cồng kềnh, ngang nhiên đi ngược chiều, và không đội mũ bảo hiểm.

Trong ảnh, người phụ nữ bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe đi ngược chiều ở làn trong cùng, sát dải phân cách. Thực tế, việc đối đầu trực tiếp với dòng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao từ hầm chui Kim Đồng đi lên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Nhiều người thản nhiên, coi việc đi ngược chiều là chuyện bình thường. Thậm chí có người dừng xe ngay trong khu vực hầm chui để sử dụng điện thoại.

Theo phản ánh của nhiều tài xế ô tô và ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, tình trạng người đi bộ dắt xe băng qua khu vực cửa hầm chui cũng diễn ra phổ biến.