Đàn bò nghênh ngang đi lại trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ngày 18/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xác nhận đã khắc phục hàng rào bị tháo dỡ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhận phản ánh có đàn bò đi lại trên cao tốc nên kiểm tra và phát hiện một đoạn hàng rào tại km739 bị ai đó tự ý tháo dỡ.

Đàn bò đi lại trên cao tốc (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Đoạn hàng rào an toàn giao thông đã được chúng tôi lắp lại và sử dụng thêm khóa để tránh tình trạng tiếp tục bị tháo dỡ. Chúng tôi đã gửi văn bản đến chính quyền và công an các xã có cao tốc đi qua để tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào”, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay.

Anh H.V.T., trú tại xã Hiếu Giang cho biết khoảng 13h ngày 16/11, khi đang di chuyển trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Hiếu Giang, anh bắt gặp một đàn bò hơn 10 con đi lại trên cao tốc.

Lực lượng chức năng lắp lại đoạn hàng rào bị tháo dỡ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

“Đàn bò đi nghênh ngang trên đường, thật sự rất nguy hiểm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn giao thông”, anh T. nói.

Công an xã Hiếu Giang đang xác minh phản ánh từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Công an xã Hiếu Giang cũng đã tuyên truyền người dân rất nhiều về việc chăn thả gia súc, không để trâu, bò đi vào cao tốc cũng như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.