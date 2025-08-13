Bức xúc xe hơi phải bám đuôi xe tải "rùa bò" trên quốc lộ Hà Nội - Bắc Ninh

Ngày 11/8, Cục CSGT đã điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau khi ghi nhận bất cập về tình trạng xe “rùa bò” bám làn tốc độ cao mà người dân phản ánh.

Hoan nghênh động thái này, nhiều độc giả tiếp tục phản ánh hiện tượng tương tự trên quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Bắc Ninh, khi nhiều xe tải, xe container “rùa bò” ở làn tốc độ tối đa 90km/h (làn tốc độ cao nhất).

Quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh (trước đây là cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh), dù không thuộc tuyến đường được thí điểm thực hiện đề xuất tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ nêu trên, nhưng đây là tuyến đường huyết mạch đi qua Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn với lưu lượng phương tiện rất lớn.

Thực trạng giao thông của xe tải, xe khách trên tuyến Quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh (Ảnh: Hải Nam).

Do vậy, các tài xế tha thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm điều chỉnh phương án phân làn hiệu quả trên tuyến quốc lộ này, trong đó có việc điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép ở làn 2 (hiện cho phép chạy tối đa 70km/h), để đảm bảo việc vượt xe của các phương tiện.

Bình luận dưới các bài viết liên quan đến vấn đề này trên báo Dân trí, bạn đọc phản ánh tình trạng tuyến quốc lộ này thường xuyên quá tải trầm trọng, việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn, bất cập.

“Ngày nào tôi cũng đi lại trên tuyến đường này và thường xuyên bắt gặp xe tải, xe container chạy “rùa bò”. Dù đã nháy đèn xin vượt, nhưng các xe này hiếm khi chịu nhường đường. Trong khi đó, nhiều xe khách lại dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Đặc biệt, quy định tốc độ tối đa 70 km/h ở làn số 2 hiện rất bất hợp lý”, anh Tiến Tuấn phản ánh.

Do đó, độc giả mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý triệt để tình trạng này. Bởi đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các khu công nghiệp, việc các phương tiện “rùa bò” không chỉ cản trở lưu thông mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Có chung cảm nhận khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, anh Hoàng Văn Toàn bức xúc: “Toàn xe to đi chậm nhưng bám làn 90km/h. Các xe khác muốn vượt thì lại phải vượt sang làn 70km/h và bị vi phạm tốc độ.

Có những thời điểm, 2-3 xe tải đi song song hoặc chạy so le, cách nhau chỉ chục mét, duy trì tốc độ 60-70 km/h, khiến toàn bộ ô tô con phía sau buộc phải bám đuôi”.

“Cứ cuối mỗi tuần tôi lại từ Hà Nội về Bắc Ninh, quãng đường chỉ hơn 45 km nhưng mất 2 giờ chạy xe. Rất khổ và phi lý!. Có lúc 2 xe tải lớn đi song song khiến các xe khác chỉ biết nối đuôi bò theo hoặc vượt qua làn khẩn cấp. Ai đi ẩu thì phạm luật”, độc giả Thanh Vũ viết.

Ô tô con chỉ đi được tốc độ 50-70km/h ở làn tốc độ cao do "vướng" các xe tải "rùa bò" (Ảnh: Hải Nam).

Theo anh Lê Văn Liêm, những ai từng tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ này mới hiểu được cảm giác ức chế. Việc hạn chế tốc độ và phân làn chưa hợp lý, cộng với tình trạng xe tải, xe container bám làn trái “nhởn nhơ”, gây lãng phí lớn về thời gian và nguồn lực xã hội.

“Cả hàng dài xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp như “rùa bò” vì không thể đổi làn để vượt. Rất mong cơ quan chức năng có chế tài xử phạt những xe cố tình "ôm đường” trên làn 1 cao tốc để phòng tránh ách tắc và tai nạn”, anh bức xúc.

Tài khoản hoangphien1215@icloud.com cho rằng, trên tuyến quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh, cần điều chỉnh quy định tốc độ tối đa ở làn số 2 (hiện là 70 km/h) và chỉ nên áp dụng hạn chế tốc độ đối với một số loại xe cụ thể.

“Tôi tham gia giao thông trên cao tốc nhưng nhiều lúc rất bức xúc. Xe khách, xe tải, xe container đi rất chậm ở làn 90km/h. Nhiều khi còn gặp hai xe chạy song song hoặc so le với tốc độ 50-70km/h khiến toàn bộ các ô tô phía sau không thể vượt. Cảm giác rất ức ức chế”, anh kể.

Biết việc bám làn tốc độ cao gây khó chịu cho các phương tiện khác, song tài xế Nguyễn Thanh Tùng mong được thông cảm, bởi xe của công ty không được phép chạy quá 60 km/h do thùng xe chở hàng giá trị cao, dễ đổ vỡ.

“Trước khi giao hàng, công ty tôi có đội kỹ thuật chụp ảnh xe để báo cáo. Ngoài ra xe còn gắn thiết bị giám sát tốc độ và nhiệt độ. Nếu hàng giao tới nơi bị đổ vỡ, tài xế phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, làn trong cùng mặt đường xấu, chạy rất xóc, dễ làm hỏng hàng. Toàn là hàng giá trị cao, thủ tục bảo hiểm lại phức tạp, nên bất đắc dĩ tôi mới phải ‘ôm’ làn tốc độ cao. Muốn đi nhanh nhưng không thể”, nam tài xế trần tình.