Phạt chủ xe và lái xe đầu kéo 79 triệu đồng vì vi phạm trên cao tốc

Sáng 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với anh N.X.C. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi chở hàng siêu trường không có giấy lưu hành và điều khiển ô tô mà trong người có nồng độ cồn.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với anh C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Với các vi phạm trên, anh C. sẽ bị xử phạt 21 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Ngoài ra, cảnh sát còn lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng với chủ xe là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải P.A. (địa chỉ tại phường Tương Mai, TP Hà Nội), do có hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h30 ngày 13/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, Tổ công tác của Đội 3 đã phát hiện ô tô đầu kéo biển số 29H-122.xx kéo theo sơ mi rơ-mooc (trên thùng xe chở ô tô) mang biển số 29R-507.xx có dấu hiệu chở thùng hàng quá khổ đường bộ cho phép.

Chiếc xe đầu kéo mà anh C. điều khiển (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát sau đó đã ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra tài xế.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiều rộng thùng hàng của ô tô nêu trên là 2,75m, vượt quá chiều rộng khổ đường bộ cho phép tham gia giao thông 2,5m. Ngoài ra, tài xế ô tô là anh N.X.C. còn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,148mg/lít khí thở.

Cục CSGT cho biết, Đội 3 sau đó đã lập biên bản xử phạt cả lái xe và chủ xe nêu trên tổng số tiền 79 triệu đồng.