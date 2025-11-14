Tài xế xe bán tải luồn lách trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 14/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt anh Đ.V.Đ. (SN 1970, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ), do có hành vi điều khiển ô tô luồn lách giữa các làn đường cao tốc mà không có xi nhan báo hiệu trước.

Hình ảnh tài xế Đ. điều khiển ô tô chuyển làn mà không xi nhan (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh Đ. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 13/11, tại km84 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc, tài xế ô tô bán tải BKS 29K-212.xx điều khiển xe luồn lách giữa các làn đường mà không có xi nhan báo hiệu trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Đội 2 nhanh chóng xác minh và xử lý tài xế vi phạm.