Chuyên gia: "Tai nạn trên cầu Thanh Trì đâu phải do dải phân cách?"

Cây cầu và dải phân cách có lỗi?

Liên quan đến những tranh luận xoay quanh dải phân cách trên cầu Thanh Trì sau các vụ tai nạn nghiêm trọng, TS Phan Lê Bình - chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG (Nhật Bản) - cho rằng kết cấu của dải phân cách hiện nay không phản ánh bản chất vấn đề.

Dải phân cách trên cầu Thanh Trì trở thành tâm điểm dư luận sau nhiều vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ông Bình, ngay cả trong trường hợp thay thế toàn bộ dải phân cách hiện tại bằng bê tông hay sắt thép, cũng chưa có cơ sở để khẳng định tai nạn giao thông sẽ được cải thiện rõ rệt. Việc tập trung tranh luận vào "cứng hay mềm" của dải phân cách, theo chuyên gia, chưa chạm tới bản chất của vấn đề.

Chuyên gia này nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là làm sao để người lái xe có thể nhận biết từ sớm, từ xa rằng phía trước sắp xuất hiện dải phân cách, từ đó chủ động giảm tốc và điều chỉnh hướng đi.

Ông dẫn chứng, nhiều khu vực lối lên đường trên cao trong nội đô thường sơn mặt đường màu đỏ, bố trí lốp xe hoặc các vật liệu giảm chấn để cảnh báo nguy cơ va chạm.

Cùng với đó, hệ thống vạch sơn xương cá được kẻ mở rộng và kéo dài trước vị trí dải phân cách để tạo hiệu ứng thị giác rõ ràng hơn. Mục đích của cách làm này là giúp lái xe nhận diện sớm nguy cơ phía trước, buộc phải giảm tốc trước khi tiếp cận dải phân cách.

TS Phan Lê Bình cho rằng, dải phân cách không phải là "lá chắn" bảo vệ xe máy trong mọi tình huống, đặc biệt khi ô tô mất lái do người điều khiển buồn ngủ. Chức năng chính của dải phân cách là tách làn phương tiện, ngăn xe máy đi vào làn ô tô và ngược lại, từ đó giảm xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn.

"Khi người điều khiển phương tiện rơi vào trạng thái buồn ngủ, xe có thể lao đi mất kiểm soát. Khi đó, dù là dải phân cách cứng liền mạch hay dải phân cách như hiện nay trên cầu Thanh Trì cũng khó tránh khỏi va chạm", ông Bình phân tích.

TS Phan Lê Bình - chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG (Nhật Bản) (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo vị chuyên gia giao thông, trong trường hợp xảy ra tai nạn, nếu sử dụng dải phân cách cứng liền mạch, có chăng chỉ là giảm bớt mức độ thiệt hại, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tai nạn.

"Việc làm dải phân cách thật to, thật nặng để ngăn xe mất lái lao vào không sai, nhưng đổ lỗi cho dải phân cách là chưa đúng bản chất. Nguyên nhân tai nạn xuất phát từ con người, không phải từ dải phân cách", ông Bình nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn, chuyên gia cho rằng trong điều kiện bình thường, ô tô luôn tuân thủ làn đường, rất hiếm trường hợp tự nhiên lao sang làn xe máy nếu không có yếu tố mất kiểm soát như buồn ngủ.

Khi đã buồn ngủ, tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, không riêng gì trên cầu Thanh Trì. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến ý thức, trách nhiệm của người lái xe và việc tự đánh giá trạng thái sức khỏe khi tham gia giao thông.

Theo TS Phan Lê Bình, người lái xe khi cảm thấy buồn ngủ cần chủ động dừng nghỉ để bảo đảm an toàn, thay vì tiếp tục điều khiển phương tiện trong tình trạng không tỉnh táo. Việc phòng ngừa tai nạn, vì thế, không thể chỉ trông chờ vào hạ tầng giao thông.

Từ góc độ kỹ thuật, vị chuyên gia cho rằng bản chất vấn đề trên cầu Thanh Trì không nằm ở việc dải phân cách cứng hay dải phân cách di động, mà ở khả năng nhận diện của dải phân cách hiện nay còn thấp, chưa đủ nổi bật để cảnh báo sớm cho người điều khiển phương tiện.

Vì vậy, cần nghiên cứu các giải pháp tăng khả năng cảnh báo sớm như bố trí thùng nước chống va xô, các vật thể hình tam giác chứa nước để hấp thụ lực va chạm, hoặc kéo dài, mở rộng vạch sơn xương cá trước dải phân cách. Khi phương tiện cán lên các vạch này sẽ tạo rung động, giúp lái xe nhận biết nguy cơ và kịp thời giảm tốc, hạn chế việc lao vào dải phân cách.

Bạn đọc tha thiết kiến nghị thay dải phân cách cầu Thanh Trì

Sau hàng loạt vụ tai nạn thời gian vừa qua, người dân bắt đầu nghi ngại và lo lắng về sự có mặt của dải phân cách "nửa mềm, nửa cứng" trên cầu Thanh Trì. Dù còn những quan điểm khác nhau, song nhiều bạn đọc Dân trí tha thiết mong muốn cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến người dân, tiến hành khảo sát thực tế và sớm xem xét thay thế dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy trên cầu Thanh Trì.

Nhiều bạn đọc đề xuất thay thế dải phân cách hiện tại trên cầu Thanh Trì bằng dải phân cách bê tông cốt thép siêu cứng như trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bạn đọc Đỗ Trọng Thắng bày tỏ sự đồng tình với đề xuất thay thế dải phân cách hiện tại bằng dải phân cách bê tông cốt thép siêu cứng như trên cầu Vĩnh Tuy. Theo bạn đọc này, với mật độ phương tiện lớn và tốc độ lưu thông cao, việc sử dụng dải phân cách cứng là cần thiết để hạn chế rủi ro tai nạn.

"Đó là lá chắn sinh tử cho người đi xe máy", bạn đọc này nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Hữu Lộc cho rằng việc liên tục sửa chữa dải phân cách sau mỗi vụ va chạm vừa tốn kém ngân sách, vừa không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Theo bạn đọc này, đầu tư một lần cho dải phân cách cứng, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với việc khắc phục tạm thời. "Giải pháp dải phân cách cứng là hợp lý nhất lúc này. Chi phí sửa chữa dải phân cách sau mỗi vụ tai nạn chắc chắn không nhỏ, đầu tư một lần cho an toàn lâu dài sẽ hiệu quả hơn", bạn đọc nêu ý kiến.

Không chỉ quan tâm đến dải phân cách, một số bạn đọc còn đề xuất bổ sung các biện pháp hỗ trợ khác nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường cầu Thanh Trì.

Theo độc giả Vũ Anh Dũng, cơ quan chức năng nên cân nhắc lắp thêm lưới chắn gió, bởi gió trên cầu Thanh Trì thường khá mạnh, đặc biệt gây chao đảo tay lái đối với xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thường xuyên lưu thông qua cầu Thanh Trì, bạn đọc Đỗ Minh Hạnh chứng kiến không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đây. Theo bạn đọc này, việc chần chừ trong thay thế dải phân cách chỉ khiến nguy cơ mất an toàn tiếp diễn.

"Đã có quá nhiều vụ tai nạn rồi, mong các cơ quan chức năng sớm thay thế dải phân cách bằng loại cứng chắc như cầu Vĩnh Tuy để bảo vệ người dân", bạn đọc chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Vinh Nang cho biết từng gặp tai nạn trên cầu Thanh Trì do các khối bê tông vỡ nằm trên mặt cầu. Theo phản ánh, không ít trường hợp xe máy bị mất lái khi cán phải các mảnh bê tông hoặc thanh sắt bong ra từ dải phân cách.

"Ô tô tông vào dải phân cách không nhiều bằng các vụ xe máy ngã do bê tông vỡ, thanh sắt bong ra. Tháng nào tôi đi làm qua cầu cũng thấy tai nạn, ít thì một tháng 1-2 vụ, nhiều thì tuần nào cũng xảy ra", bạn đọc này phản ánh và mong sớm thay thế dải phân cách cứng để người dân yên tâm đi lại, nhất là vào dịp Tết.

Dải phân cách cứng trên cầu Vĩnh Tuy được nhiều người khen ngợi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Nguyễn Minh Hải cho rằng dải phân cách cứng chỉ có tác dụng bảo vệ người đi làn xe máy, trong khi nguyên nhân dẫn tới tai nạn đến từ hành vi của người điều khiển phương tiện.

Theo bạn đọc này, tình trạng vượt ẩu, luồn lách và sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra phổ biến, trong khi cầu Thanh Trì chưa có nhiều điểm lắp đặt camera giám sát. "Tôi từng nhiều lần suýt gặp tai nạn do xe vượt ẩu. Dù quy định tốc độ tối đa 60km/h nhưng không ít phương tiện chạy quá tốc độ, trong khi có xe lại đi chậm ở làn trong gây ức chế", bạn đọc phản ánh.

Cùng quan điểm, bạn đọc Lương Hùng cho rằng bản thân dải phân cách không có lỗi, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là ý thức của người điều khiển phương tiện.

Liên quan đến dải phân cách "vừa cứng vừa mềm" trên cầu Thanh Trì, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tham mưu Phòng CSGT kiến nghị Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án thay thế dải phân cách hiện tại bằng dải phân cách cứng liên tục, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cầu này.