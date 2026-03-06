Khối tài sản hơn 300 tỷ thu giữ từ vụ Xôi Lạc TV có thể được xử lý ra sao?

Thông tin về vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại hệ thống Xôi Lạc TV, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã thu giữ tổng cộng 20 laptop, 35 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh, 4 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận, phong toả 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác. Tổng giá trị tài sản lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Nhiều độc giả theo dõi sự việc có chung thắc mắc, theo quy định pháp luật, số tài sản phạm tội này có thể được xử lý ra sao?

Tài sản thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết đối với số tài sản thu giữ, cơ quan điều tra sẽ tập trung phân loại, làm rõ nguồn gốc, công dụng và mục đích được sử dụng của những tài sản nêu trên.

Trong đó, đối với các thiết bị điện tử, cần làm rõ đây có phải tài sản sử dụng để thực hiện hoạt động tiếp sóng lậu, xâm phạm quyền tác giả không còn với các tài sản là tiền mặt, ô tô hay tiền trong tài khoản ngân hàng, công an sẽ xác định nguồn gốc hình thành tài sản từ đâu, có phải tài sản do hành vi phạm tội mà có hay không.

Tùy thuộc kết quả xác minh, nếu lực lượng chức năng xác định có các tài sản là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, mang dấu vết tội phạm, là đối tượng của tội phạm hoặc có giá trị chứng minh tội phạm, có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án, đây sẽ được coi là vật chứng trong vụ án theo Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đối với những tài sản liên quan tới hành vi phạm tội, việc xử lý sẽ được giải quyết theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy. Trường hợp vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Trường hợp vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Đối với các tài sản không phải vật chứng hoặc là vật chứng nhưng cơ quan tố tụng xét thấy không ảnh hưởng tới quá trình xử lý vụ án, thi hành án thì sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với tài sản đó. Những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng tại các giai đoạn nhất định (điều tra, truy tố, xét xử) sẽ đánh giá và ra quyết định về việc xử lý vật chứng.

Công an kiểm đếm số tài sản bị thu giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Về việc xử lý tài sản trong vụ án, luật sư cho biết trong vụ án này, các bị can có thể phát sinh nghĩa vụ nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính cũng như bồi thường thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (nếu có).

Việc thi hành phần nghĩa vụ này sẽ căn cứ vào số lượng tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị mà các bị can hiện có, trong trường hợp đã xử lý hết số tài sản nêu trên mà vẫn chưa đủ điều kiện thi hành án thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp kê biên, xử lý tài sản khác.

Bởi vậy, để có thể xem xét trả lại tài sản hay không (trong trường hợp tài sản không phải vật chứng của vụ án), cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải đánh giá về khả năng khắc phục hậu quả của các bị can để từ đó áp dụng các quy định của pháp luật một cách khéo léo, hiệu quả.