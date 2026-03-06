Dịch vụ làm "hoa tiền" nở rộ dịp 8/3, luật sư cảnh báo rủi ro pháp lý

Cận kề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường quà tặng trở nên sôi động. Tại Hà Tĩnh cũng như nhiều địa phương khác, dịch vụ làm "hoa tiền" được nhiều người tìm đặt bởi tính thẩm mỹ cao, đồng thời số tiền trong bó hoa được xem như một món quà bất ngờ, ý nghĩa dành tặng người thân.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Zalo, nhiều cá nhân và cửa hàng hoa nhận thiết kế các bó hoa kết từ tiền thật với đa dạng kiểu dáng như hoa hồng, hoa hướng dương, bó hình trái tim hoặc giỏ hoa, hộp quà.

Những bó hoa từ tiền thật được nhiều người lựa chọn để tặng người thân (Ảnh: Hoài Anh).

Tùy theo yêu cầu của khách, người làm sử dụng các mệnh giá tiền 10.000-500.000 đồng để tạo nên những bó hoa, hộp quà vừa bắt mắt vừa có giá trị. Theo một số người bán, để hoàn thiện một bó hoa tiền thường cần 30-50 tờ tiền cùng các vật liệu như băng keo, tăm tre, kẽm, hoa sáp, hoa khô và giấy gói.

Các tờ tiền được cuộn tròn hoặc gấp thành hình cánh hoa, cố định bằng băng keo và tăm tre, sau đó xếp quanh bông hoa ở trung tâm để tạo độ xòe, cuối cùng bó lại và trang trí tương tự một bó hoa thông thường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số cơ sở còn sử dụng kim bấm hoặc ghim sắt để cố định tiền vào khung. Quá trình này có thể khiến tiền bị nhàu, rách và khi người nhận tháo ra nếu không cẩn thận, các tờ tiền càng dễ hư hỏng.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), cho biết theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật có thể bị phạt tiền 10-15 triệu đồng.

Việc kinh doanh, sử dụng "hoa tiền" cũng có thể mang tới rủi ro (Ảnh: Hoài Anh).

Cùng với đó, người vi phạm còn có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Theo luật sư Chiều, cần phân biệt giữa tiền rách do quá trình lưu thông tự nhiên và tiền bị hủy hoại do tác động của con người. Trường hợp gấp, cuộn, dán hoặc ghim khiến tờ tiền rách, thủng, biến dạng có thể bị xem xét là hành vi hủy hoại tiền Việt Nam.

"Dù mục đích chỉ là làm quà tặng, không nhằm trục lợi từ việc làm hư hỏng tiền, nhưng nếu gây ra hậu quả, cá nhân thực hiện vẫn có thể bị xử phạt theo quy định", luật sư nhấn mạnh.