Người dân quay cuồng trong lũ, đàn vịt nghìn con "ở nhờ" nhà văn hóa

Trong hai ngày 29-30/9, mưa lớn kéo dài khiến mực nước từ thượng nguồn sông Dinh và sông Vũ Giang đổ về khiến nhiều xã của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ngập trong nước lũ. Một số xã như Khánh Thành, Lăng Thành... bị cô lập.

Mưa lũ khiến nhiều đoạn đường thấp trũng trên tuyến quốc lộ 7, đoạn qua huyện Yên Thành bị ngập, phương tiện di chuyển khó khăn.

Đặc biệt, quốc lộ 7, đoạn qua xã Bảo Thành bị ngập kéo dài khoảng 3km, chỗ sâu nhất hơn 1m. Để đảm bảo an toàn, Cục Quản lý đường bộ 2 phối hợp với nhà chức trách địa phương cắm rào, biển cảnh báo, đồng thời cử lực lượng thay nhau túc trực 24/24h để hướng dẫn cho người dân di chuyển theo hướng khác.

Tại xã Long Thành, trường THCS của địa phương này bị nước lũ tràn vào khuôn viên sân trường và các lớp học. Những ngày qua, hơn 500 học sinh của ngôi trường này phải tạm dừng đến lớp.

Thầy giáo Thái Hữu Quý (mặc áo trắng), Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THS Long Thành cho biết, trước tình hình mưa lũ còn phức tạp, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cho học sinh tạm nghỉ học đến ngày 2/10 trước khi có thông báo mới. "Nhà trường cũng phân công thầy cô và bảo vệ túc trực 24/24h tại trường. Trước đó, trang thiết bị dạy học đã được chúng tôi di chuyển lên cao", thầy Quý nói.

Cũng tại xã Long Thành, mực nước sông dâng cao lúc 9h ngày 29/9 khiến trang trại vịt với hơn 2.300 con của gia đình ông Tân (52 tuổi) có nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng chục người dân thấy vậy đã cùng bơi ra trang trại, giúp ông Tân di chuyển đàn vịt đến khu vực an toàn. Hiện đàn vịt này đang được cho ở tạm tại nhà văn hóa làng Giáp Ngói (xã Long Thành).

Tại xã Khánh Thành, nước lũ bủa vây khiến địa phương này bị cô lập. Các tuyến đường bị ngập sâu, nơi nặng nhất đến 1m.

Người dân thôn Mỹ Khánh (xã Khánh Thành) lội bì bõm trên đường. Ông Phan Văn Lượng (50 tuổi, áo trắng) là chủ một đại lý cung cấp gas ở địa phương. Không thể di chuyển bằng phương tiện như thường, ông phải lội nước để đi giao gas cho khách hàng.

Người dân huyện Yên Thành sử dụng nhiều cách để có thể di chuyển qua đoạn đường ngập như chế bè chuối, dùng thuyền hoặc cho trẻ nhỏ vào thùng xốp đẩy.

Thấy nước có dấu hiệu rút chậm, ông Phạm Xuân Hưởng (thôn Mỹ Khánh) tranh thủ dùng chổi đẩy bùn đất ra khỏi nền nhà.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến chiều 30/9, số người chết do mưa lũ tại các địa phương của tỉnh Nghệ An là 7. Tỉnh này có gần 10.000 ngôi nhà ngập nước. Ngoài ra, còn có 88 hộ phải di dời, 9 nhà thiệt hại trên 70%; 24 nhà hư hỏng, tốc mái, 26 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 1.130 ha lúa, gần 5.900ha hoa màu; 209 con gia súc và 34.423 con gia cầm chết, bị cuốn trôi; hơn 5.100ha diện tích ao hồ nhỏ ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại...