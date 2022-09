7 người chết vì mưa lũ ở Nghệ An

Từ 28-30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, phổ biến từ 200-470mm, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Chiều 30/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở do ảnh hưởng hoàn lưu của siêu bão Noru (Ảnh: N.D).

Tính đến chiều 30/9, số người chết do mưa lũ tại các địa phương của tỉnh Nghệ An là 7 người.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 10.000 ngôi nhà bị ngập. Ngoài ra, còn có 88 hộ phải di dời, 9 nhà thiệt hại trên 70%; 24 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 26 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 1.130 ha lúa, gần 5.900ha hoa màu; 209 con gia súc và 34.423 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 5.100ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.

Trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 27 điểm trường bị thiệt hại, một phòng học bị tốc mái, 150m tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, đê, đập, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi. Quốc lộ có 16 vị trí đang đóng đường, tỉnh lộ có 15 vị trí ngập, sạt lở taluy 41 điểm…

Hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An chìm trong biển nước (Ảnh: N.D).

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ và các hoạt động ở các khu vực nước chảy xiết; chủ động, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Mực nước sông Hiếu đang dâng lên cao (Ảnh: N.D).

Kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; triển khai phương án đảm bảo đê điều.

Vận hành công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất khu công nghiệp và các khu vực đô thị, vùng trũng thấp; chỉ đạo cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.